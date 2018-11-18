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Матиас Краневиттер: в "Зените" собраны игроки хорошего уровня

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер прокомментировал победу над "Шальке" в товарищеском матче (2:1).

"Я рад забить гол. Надо использовать все моменты в игре. Я просто рад, что мы сегодня победили. "Зенит" – ровная команда, в которой собраны игроки хорошего уровня. Все они стараются играть лучше и использовать шансы. Поэтому мы занимаем хорошие позиции в тех турнирах, в которых участвуем.

Сегодня был очень хороший матч. Соперник играл агрессивно, но мы давили и превратили это преимущество в голы. Рады, что показали хорошую игру", - цитирует игрока пресс-служба клуба.
Теги: Краневиттер Зенит
Сегодня, 20:31
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