Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Елизавета Туктамышева считает, что выступление фигуристов сможет собрать аншлаг на стадионе "Зенита"

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказал, что ей было бы интересно устроить ледовое шоу на стадионе петербургского клуба.

– Вам было бы интересно выступить на домашней арене "Зенита"?

– Конечно, почему бы и нет?

– Фигуристы смогут заполнить 62-тысячную арену?

– Мне кажется, да. Фигурное катание очень популярно в России. А у нас в Санкт-Петербурге его любителей особенно много. Так что, если устроить на этом стадионе ледовое шоу или соревнование, оно соберет полный стадион.

"СЭ"
Теги: Зенит
Сегодня, 12:43
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(0)
#6  Сибирячок   (Сегодня, 13:56)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Есть только 2 извращения в мире по словам Раневской - это балет на льду и хоккей на траве.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#5  Кепончег УЕФА  где-то здесь (Сегодня, 13:53)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Партнёром должен быть шлюба. Он будет так вертеться и нырять, что никого не оставит равнодушным


--------------------
аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#4  CSKA085  Москва (Сегодня, 13:29)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
полный стадик домохозяек?
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#3  Quincy   (Сегодня, 13:24)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Бесплатных билетиков на всех хватит,можно и 60 и 70 тысяч собрать))
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#2  СуперШтангист   (Сегодня, 13:20)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: бородач
Один из самых говенных видов спорта это фигурное катание -- мне нравятся только падения ....

Это даже спортом назвать сложно, прыжки + вилянья жопами + раздвигание ног, вот и весь "спорт", в отличие от конькобежного спорта, это реально - дерьмецо.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#1  бородач  счётная палата (Сегодня, 13:16)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Динамо» М
Один из самых говенных видов спорта это фигурное катание -- мне нравятся только падения ....


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.