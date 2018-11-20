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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Елизавета Туктамышева считает, что выступление фигуристов сможет собрать аншлаг на стадионе "Зенита"
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказал, что ей было бы интересно устроить ледовое шоу на стадионе петербургского клуба.
– Вам было бы интересно выступить на домашней арене "Зенита"?
– Конечно, почему бы и нет?
– Фигуристы смогут заполнить 62-тысячную арену?
– Мне кажется, да. Фигурное катание очень популярно в России. А у нас в Санкт-Петербурге его любителей особенно много. Так что, если устроить на этом стадионе ледовое шоу или соревнование, оно соберет полный стадион.
"СЭ"
– Вам было бы интересно выступить на домашней арене "Зенита"?
– Конечно, почему бы и нет?
– Фигуристы смогут заполнить 62-тысячную арену?
– Мне кажется, да. Фигурное катание очень популярно в России. А у нас в Санкт-Петербурге его любителей особенно много. Так что, если устроить на этом стадионе ледовое шоу или соревнование, оно соберет полный стадион.
"СЭ"
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