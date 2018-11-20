Елизавета Туктамышева считает, что выступление фигуристов сможет собрать аншлаг на стадионе "Зенита"

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказал, что ей было бы интересно устроить ледовое шоу на стадионе петербургского клуба.– Конечно, почему бы и нет?– Мне кажется, да. Фигурное катание очень популярно в России. А у нас в Санкт-Петербурге его любителей особенно много. Так что, если устроить на этом стадионе ледовое шоу или соревнование, оно соберет полный стадион.