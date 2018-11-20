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Александр Головин: чемпионат Франции по всем параметрам сильнее российского

Полузащитник сборной России Александр Головин, который летом этого года перешел из ЦСКА в "Монако", ответил на вопросы болельщиков на официальной странице французского клуба в соцсети "Вконтакте".

— Кто для тебя является примером для подражания и почему?

— Я бы назвал Месси. Наверное, он для всех пример для подражания. Еще мне в последнее время нравится Эден Азар.

— Как прошла адаптация в чемпионате Франции?

— Было тяжело. Здесь намного больше скорости и намного меньше времени на принятие решений. В первых матчах было очень тяжело с этим смириться, но потом привыкаешь. Французская лига отличается от российской по всем параметрам. Футболисты физически сильнее и быстрее, лучше оснащены технически. Чемпионат Франции по всем аспектам сильнее российского. Я на себе прочувствовал, что тут тяжелее играть.

— Чем французский менталитет отличается от русского?

— Французы немного медлительнее и более расслаблены.

— Чем занимаешься в свободное время?

— Гуляю, играю в компьютерные игры, учу французский.

Sport24
Теги: Головин Монако
Сегодня, 18:20
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(5)
#5  Mitryas   (Сегодня, 18:58)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
nofrills,
Полностью согласен
Регистрация: 15.09.2018 [жалоба]
#4  SPV 77  Брянск (Сегодня, 18:52)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
И это он еще в полный пердив попал , есть возможность играть, а в клубе по приличнее шлифовал бы лавочку без шансов
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#3  Zenitcheg  Finland (Сегодня, 18:46)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Барселона»
я думал, что его зовут Александр Головин. А оказывается его зовут Капитан Очевидность


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Cataluna no es Espana!
Регистрация: 3.08.2010 [жалоба]
#2  Xar  Москва (Сегодня, 18:40)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
открыл америку
Регистрация: 20.10.2013 [жалоба]
#1  nofrills  Москва (Сегодня, 18:36)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Динамо» М
поэтому ты и полируешь скамью под видом травмы
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
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