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Дзюба и Набабкин - в старте сборной России на матч со Швецией

Стал известен стартовый состав сборной России на матч Лиги наций с командой Швеции.

Россия: Лунев, Игнатьев, Нойштедтер, Кузяев, Газинский, Джикия, Набабкин, Ионов, Ерохин, Дзюба, Полоз.

Запасные: Гильерме, Шунин, Щенников, Семенов, Ари, Заболотный, Камболов, Чалов, Могилевец, Миранчук Ал., Миранчук Ан, Сорокин.
Теги: Сборная России Сборная Швеции
Вчера, 21:40
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24
(1)
#24  Шмайхель   (Вчера, 22:41)
  • -3
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: следующий
Джикия хороший игрок.
Одного его уже достаточно для победы .
Цитата: следующий
А кто стальные
Скорее у кого )


--------------------
ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать, как во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#23  METRo  Химки (Вчера, 22:36)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: следующий
Джикия хороший игрок.
Кузяев ,Ерохин, Дзюба, тоже бывает играют нормально.

А кто стальные?

А ты только что понял,что мы играем вторым составом? Сравни недавний состав на ЧМ и сейчас.
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
#22  следующий   (Вчера, 22:32)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Челси»
Джикия хороший игрок.
Кузяев ,Ерохин, Дзюба, тоже бывает играют нормально.

А кто стальные?
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
#21  Corner  планета Земля (Вчера, 22:29)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Kolpino2
Ты до сих пор в той Лиге Чемпионов?

я ж сказал, по старой памяти ))
Ну а вдруг??


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В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
#20  Kolpino2  Санкт-Петербург (Вчера, 22:23)
  • +1
  •  (1)

Цитата: Corner
Мож, Ерохин -Полоз на пару что-нить сбацают по старой памяти..

Ты до сих пор в той Лиге Чемпионов? 25-го еду посмотреть, кто вы такие нынешние.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#19  METRo  Химки (Вчера, 22:19)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: Lols
Где лучший бомбардир рпл, физрук усатый? rage

Не переживай,выпустит Черчес его,когда надо будет! Вспомни Дзюбу.
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
#18  Blessing  Спб (Вчера, 22:18)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Вопросы только по Набабкину и Газинскому, после игры с немцами, я думал их Черчесов к стенке поставит, полный отстой. Ну, если он решил ограничится писдюлями, то его право, пусть играют, а мы посмотрим: хорошо их отписдил тренер, или нет.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#17  Шмайхель   (Вчера, 22:12)
  • -7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lols
Где лучший бомбардир рпл, физрук усатый?
Промес ,к сожалению,за Голландию заигран .


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать, как во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#16  Александр Мишу  Тюмень (Вчера, 22:09)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ионов с немцами с пяти метров по ворортам промазал и упустил явную возможность размочить счет и опять в основе обделается, вообще состав не внушает доверия.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#15  scorpion 69  колпино (Вчера, 22:05)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Всемпесдец!!!

Дзюба, Набабкин - как водка с пивом
Нашим не радость, вражине - могила
Особенно если водка сначала
Никогда эта смесь не подкачала

слышь свинья заткни свое вонючее хайло,ты уже и своих достал придурок,а по игре думаю что на ничейку усач тянет,но вот фриц тут в составе лишний,слишком много косяков
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
#14  Corner  планета Земля (Вчера, 22:04)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Kolpino2
А где Чалов?

Самый нужный нап: и молодежке был нужен до зарезу, аж в основную не пускали, и в основную вызвали, только вот на лавке маринуют упорно, что там, что здесь..

Мож, Ерохин -Полоз на пару что-нить сбацают по старой памяти..


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В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
#13  Kolpino2  Санкт-Петербург (Вчера, 22:02)
  • 0
  •  (2)

Надедкина бы вместо Набабкина, но он с Кокориным и Мамаевым чалится. А где Чалов?
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#12  FC CSKA  Москва (Вчера, 21:59)
  • -2
  •  (2)

водка без пива- Дзюба на ветер...
Регистрация: 23.11.2017 [жалоба]
#11  Angelsh   (Вчера, 21:57)
  • 0
  •  (2)
online

Креативников нет, зато два форварда, один таранного типа, второй маленький и быстрый, два опорника. Защитная схема с надеждой на 2 форвардов.
Регистрация: 19.07.2016 [жалоба]
#10  diego milito 22   (Вчера, 21:56)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Стасик нацелился на ничью.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#9  CHUCK NORRISS  Россия (Вчера, 21:56)
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Давайте,просто,поболеем за наших! Удачи России!
Регистрация: 21.08.2014 [жалоба]
#8  GPS   (Вчера, 21:52)
  • -1
  •  (3)

2-0


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#puta espaniola!!!
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#7  Critique   (Вчера, 21:49)
  • +1
  •  (7)

Прямо скажем: не айс :(
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#6  Sp1ke  Череповец (Вчера, 21:49)
  • +1
  •  (3)

Цитата: avnik
Забавный состав... )))

Ага, особенно после ЧМ...


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Пришел, увидел... ужаснулся, ушел и больше не вернулся...
Регистрация: 26.10.2007 [жалоба]
#5  Lols  Лондон (Вчера, 21:49)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Ньюкасл»
Где лучший бомбардир рпл, физрук усатый? rage
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#4  tiki  Москва (Вчера, 21:46)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
мда...если это нынешний уровень нашей сборной - это печально
да, выпало много игроков, но это просто ужас.честно
Камболов...
вот или простой пример Заболотный...Ионов....ахххххххххх
да и ладно, фиг с ним. матч особо ничего не решает....но некоторые личности даже в таких матчах не должны играть....вот элементарно, Гулиев вроде..говорят ТТД у него вообще феноменальный. так чего ж его не взять, ведь есть кого скинуть
или почему тот же Чалов минут не получает, хотя голов у него в лиге больше всех
я не тренер, но вопросы есть


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#3  avnik  море (Вчера, 21:44)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Забавный состав... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#2  robinzen  Санкт_Петербург (Вчера, 21:44)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Ионов тупой незабивной бей-беги типа нападающий. Ну нахера?


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#1  капля никотина  Москва (Вчера, 21:43)
  • 0
  •  (8)

Всемпесдец!!!

Дзюба, Набабкин - как водка с пивом
Нашим не радость, вражине - могила
Особенно если водка сначала
Никогда эта смесь не подкачала
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
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