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Сборная России: мы сделаем все возможное, чтобы оправдать ваши ожидания!

Сборная России после поражения от Швеции в матче Лиги наций (0:2) поблагодарила фанатов за поддержку.

"К сожалению, сборная России уступила Швеции, закончила групповой турнир Лиги наций на втором месте и осталась в Лиге B. Спасибо вам за поддержку, друзья! Впереди - отбор на ЧЕ-2020, и мы сделаем все возможное, чтобы оправдать ваши ожидания!" - говорится в сообщении.


Теги: Сборная России
Сегодня, 01:09
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#6  FC VOLGA  Нижний Новгород (Сегодня, 02:42)
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Болеет за:
«Волга НН»
Шансов мало на Евро конечно поехать .там будет третья корзина скорее всего. Рейтинг там пздц у нас.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
#5  _strelez_  ростов (Сегодня, 01:23)
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2 , сцуко , 0... *сделали всё возможное* и *оправдали* уже.... (
Регистрация: 5.03.2016 [жалоба]
#4  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 01:23)
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Болеет за:
«Зенит»
Мне чё-та вся эта ситуёвина напоминает Спартак... Ну, когда Каррера принял Спартак - выиграли чемп на эмоциях и кураже... То же самое и с Черчесовской сборной после ЧМ... Кураж остался в прошлом, а мастерства явно не хватает. Ну не Черчесов же им мастерства добавит, он не умеет. Поэтому медлено падаем в фазу нового застоя. Вот увидите.

Если в сборную приглашается Заболотный (полный ноль на международном уровне), то о чем вообще говорить? Это днище.


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#3  T 34  Москва (Сегодня, 01:18)
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Болеет за:
«Спартак»
Быть может и лучше,побороться с другими командами на ЧЕ по группе,а не "перешагнуть"
Регистрация: 28.08.2013 [жалоба]
#2  yuri  спб (Сегодня, 01:16)
  • +1
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Не слишком ли напыщены, кому вы нужны кроме своей тусовки?


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  Spielhur  Зажопинск (Сегодня, 01:12)
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Болеет за:
«Спартак»
Да мы и не спорим. Были дном, на дне и остались.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
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