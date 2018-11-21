Сборная России: мы сделаем все возможное, чтобы оправдать ваши ожидания!

К сожалению, @TeamRussia уступает Швеции, заканчивает групповой этап Лиги наций на втором месте и остается в Лиге B. Спасибо вам за поддержку, друзья! Впереди - отбор на ЧЕ-2020, и мы сделаем все возможное, чтобы оправдать ваши ожидания! #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/PZeIDx6EYc

Друзья!

Мы очень расстроены из-за результата и из-за того, что нам не удалось сегодня вас порадовать. Надеемся, что отбор на ЕВРО окажется успешным! Верим, что мы все вместе преодолеем трудности и в следующем году добьемся новых важных побед.

Спасибо вам, вы - лучшие болельщики! pic.twitter.com/iXL0tFg77e