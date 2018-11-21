Новости партнеров

Артем Дзюба: о чем говорили - то и получили

Нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба после матча Лиги наций против Швеции (0:2) отметил, что команда проиграла сопернику борьбу. По его словам, соперник одержал справедливую победу.

"О чем говорили - то и получили. Нельзя было проигрывать шведам борьбу, но давали им возможность делать подборы. Надо признать, что проиграли справедливо, шведы были лучше нас. Конечно, не хватало многих футболистов", - заявил Дзюба после матча.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Дзюба Сборная России Сборная Швеции
Сегодня, 01:37
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.