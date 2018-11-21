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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Александр Мостовой: думаю, уровень сборной России ближе как раз к увиденному в Лиге наций
Бывший полузащитник "Спартака", "Сельты" и сборной России Александр Мостовой в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги матча Лиги наций между сборными Швеции и России (2:0).
- Об игре:
- Честно сказать, это было плохо. Плохо было и в первом тайме, во втором немного получше, но в общем... плохо. Мы говорили о том, что сборная Швеции - хорошая, крепкая, добротная команда, но всё равно это не так команда, которая может сильно напугать. Более того, сильные стороны шведов давно известны: стандарты, борьба, единоборства... и благодаря этим известным своим плюсам они и забили первый гол, например. На фоне шведов мы не показали ничего, за исключением момента в первом тайме у Ионова, да и он был создан после потери мяча хозяевами поля.
- О Лиге наций:
- Ну, не добились повышения в классе... теперь о Лиге наций мы вспомним ещё не скоро. Не вышли и не вышли, Испания не вышла тоже, Франция... и никто сильно не расстроился, ведь этот турнир был создан для привлечения интереса зрителей. Это не чемпионат мира или Европы, и по лицам игроков сборной России было видно, что сильно никто не расстроен. Совсем другие эмоции испытывает человек, который не выходит на чемпионат мира или Европы, я через это проходил и всё это пережил.
- О решениях Станислава Черчесова по составу и заменам в матче со шведами:
- "Звоночек" был ещё в товарищеском матче против сборной Германии... и сегодня, честно говоря, некоторые решения Черчесова я не понял. Но он главный тренер, это его решения, и перед чемпионатом мира почти все кричали и говорили о составе, но мы увидели то, что увидели. А так, сегодня я не понял выхода Камболова, например. При счёте 0:1, как мне кажется, выход Ари или Ал. Миранчука смотрелся бы более логичным. В двух матчах мы не увидели Чалова, который лучший бомбардир чемпионата России. Заболотный? Это Заболотный.
- Об итогах Лиги наций после успешного выступления на чемпионате мира-2018:
- Думаю, уровень сборной России ближе к увиденному в Лиге наций в нашем исполнении. Хотя, нужно помнить о потерях вроде Черышева, Зобнина, Головина, Фернандеса. Это основные игроки сборной. Карьеру завершил Акинфеев, хотя Лунёв тоже нормальный вариант. Да и в целом, к чемпионату мира в родных стенах нужно было готовиться на пределе, отбросив все сомнения, речь о 5-6 матчах.
Rusfootball.info
- Об игре:
- Честно сказать, это было плохо. Плохо было и в первом тайме, во втором немного получше, но в общем... плохо. Мы говорили о том, что сборная Швеции - хорошая, крепкая, добротная команда, но всё равно это не так команда, которая может сильно напугать. Более того, сильные стороны шведов давно известны: стандарты, борьба, единоборства... и благодаря этим известным своим плюсам они и забили первый гол, например. На фоне шведов мы не показали ничего, за исключением момента в первом тайме у Ионова, да и он был создан после потери мяча хозяевами поля.
- О Лиге наций:
- Ну, не добились повышения в классе... теперь о Лиге наций мы вспомним ещё не скоро. Не вышли и не вышли, Испания не вышла тоже, Франция... и никто сильно не расстроился, ведь этот турнир был создан для привлечения интереса зрителей. Это не чемпионат мира или Европы, и по лицам игроков сборной России было видно, что сильно никто не расстроен. Совсем другие эмоции испытывает человек, который не выходит на чемпионат мира или Европы, я через это проходил и всё это пережил.
- О решениях Станислава Черчесова по составу и заменам в матче со шведами:
- "Звоночек" был ещё в товарищеском матче против сборной Германии... и сегодня, честно говоря, некоторые решения Черчесова я не понял. Но он главный тренер, это его решения, и перед чемпионатом мира почти все кричали и говорили о составе, но мы увидели то, что увидели. А так, сегодня я не понял выхода Камболова, например. При счёте 0:1, как мне кажется, выход Ари или Ал. Миранчука смотрелся бы более логичным. В двух матчах мы не увидели Чалова, который лучший бомбардир чемпионата России. Заболотный? Это Заболотный.
- Об итогах Лиги наций после успешного выступления на чемпионате мира-2018:
- Думаю, уровень сборной России ближе к увиденному в Лиге наций в нашем исполнении. Хотя, нужно помнить о потерях вроде Черышева, Зобнина, Головина, Фернандеса. Это основные игроки сборной. Карьеру завершил Акинфеев, хотя Лунёв тоже нормальный вариант. Да и в целом, к чемпионату мира в родных стенах нужно было готовиться на пределе, отбросив все сомнения, речь о 5-6 матчах.
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