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Александр Мостовой: думаю, уровень сборной России ближе как раз к увиденному в Лиге наций

Бывший полузащитник "Спартака", "Сельты" и сборной России Александр Мостовой в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги матча Лиги наций между сборными Швеции и России (2:0).

- Об игре:

- Честно сказать, это было плохо. Плохо было и в первом тайме, во втором немного получше, но в общем... плохо. Мы говорили о том, что сборная Швеции - хорошая, крепкая, добротная команда, но всё равно это не так команда, которая может сильно напугать. Более того, сильные стороны шведов давно известны: стандарты, борьба, единоборства... и благодаря этим известным своим плюсам они и забили первый гол, например. На фоне шведов мы не показали ничего, за исключением момента в первом тайме у Ионова, да и он был создан после потери мяча хозяевами поля.

- О Лиге наций:

- Ну, не добились повышения в классе... теперь о Лиге наций мы вспомним ещё не скоро. Не вышли и не вышли, Испания не вышла тоже, Франция... и никто сильно не расстроился, ведь этот турнир был создан для привлечения интереса зрителей. Это не чемпионат мира или Европы, и по лицам игроков сборной России было видно, что сильно никто не расстроен. Совсем другие эмоции испытывает человек, который не выходит на чемпионат мира или Европы, я через это проходил и всё это пережил.

- О решениях Станислава Черчесова по составу и заменам в матче со шведами:

- "Звоночек" был ещё в товарищеском матче против сборной Германии... и сегодня, честно говоря, некоторые решения Черчесова я не понял. Но он главный тренер, это его решения, и перед чемпионатом мира почти все кричали и говорили о составе, но мы увидели то, что увидели. А так, сегодня я не понял выхода Камболова, например. При счёте 0:1, как мне кажется, выход Ари или Ал. Миранчука смотрелся бы более логичным. В двух матчах мы не увидели Чалова, который лучший бомбардир чемпионата России. Заболотный? Это Заболотный.

- Об итогах Лиги наций после успешного выступления на чемпионате мира-2018:

- Думаю, уровень сборной России ближе к увиденному в Лиге наций в нашем исполнении. Хотя, нужно помнить о потерях вроде Черышева, Зобнина, Головина, Фернандеса. Это основные игроки сборной. Карьеру завершил Акинфеев, хотя Лунёв тоже нормальный вариант. Да и в целом, к чемпионату мира в родных стенах нужно было готовиться на пределе, отбросив все сомнения, речь о 5-6 матчах.

Rusfootball.info
Теги: Мостовой Сборная России Сборная Швеции
Сегодня, 08:26
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#3  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 10:29)
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online
Болеет за:
«Спартак»
nash uroven.....

eto gde to mezhdu leningradom i moskvoi hahahaha


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vpered rossia mi v gavno
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#2  safonas   (Сегодня, 09:23)
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Заболотный лучшие и неипет))))


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#1  FC VOLGA  Нижний Новгород (Сегодня, 09:05)
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Болеет за:
«Волга НН»
Испании и Франции никуда не нужно было выходить .Они и отбор без проблем пройдут ,в отличии от России которая будет надеюсь хотя бы в третьей корзине,а не четвертой. А с такой игрой мы не выйдем ни с каким жребием.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
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