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Сборная России повторила антирекорд по количеству поражений за год

Сборная России вчера проиграла сборной Швеции в матче Лиги наций (0:2).

Таким образом, у национальной команды в этом году шесть поражений во всех матчах, включая товарищеские.

Это повторение худшего показателя сборной России за календарный год. Ранее сборная проигрывала 6 матчей за 2016 год и в 1998-м.

Sports.ru
Теги: Сборная России
Сегодня, 09:23
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#17  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 11:21)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Цитата: Сибирячок
У нас газифицирована треть страны.

И что? Оставшимся двум третям за свет нечем платить, не то что за газ. На внутреннем спросе можно зарабатывать только при развитом внутреннем рынке, а он у нас почти что труп. Это все кроме капвложений в протяжку сети.

Цитата: Сибирячок
Есть Азия.

Есть. Была. И будет. И при отсутствия спроса со стороны Европы, будет газ покупать за сто рублей, а не за сто евро (Владим Владимирович сам просил же чтоб за национальную валюту - так получите,блеать). Их нaeбать - лет сто еще учиться надо.

Цитата: Сибирячок
А газ в гейропу - это 16 миллиардов евро на северный поток и столько же на вторую ветку

А тянуть по стране на xyйегознает сколько километров, или в Китай через дремучую Сибирь - это бесплатно. Или Китайские товарищи помогут? Е
Они помогут - если надо спuздить что. Но тут у нас самих таких хватает.

В том то и хер - что цена-качество-пропускная способность - дешевле и быстрее морских ниток просто нет. В этом и смысл. Еще и тянут их туда где покупают все и вся, и за валюту. Устойчиво, солидно и десятилетиями.

А вы говорите отказаться - совсем без соли будем все cocaть, реально, без прикрас.

a vot i razum prosnulsya)))


--------------------
vpered rossia mi v gavno
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#16  капля никотина  Москва (Сегодня, 11:19)
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: Сибирячок
У нас газифицирована треть страны.

И что? Оставшимся двум третям за свет нечем платить, не то что за газ. На внутреннем спросе можно зарабатывать только при развитом внутреннем рынке, а он у нас почти что труп. Это все кроме капвложений в протяжку сети.

Цитата: Сибирячок
Есть Азия.

Есть. Была. И будет. И при отсутствия спроса со стороны Европы, будет газ покупать за сто рублей, а не за сто евро (Владим Владимирович сам просил же чтоб за национальную валюту - так получите,блеать). Их нaeбать - лет сто еще учиться надо.

Цитата: Сибирячок
А газ в гейропу - это 16 миллиардов евро на северный поток и столько же на вторую ветку

А тянуть по стране на xyйегознает сколько километров, или в Китай через дремучую Сибирь - это бесплатно. Или Китайские товарищи помогут? Е
Они помогут - если надо спuздить что. Но тут у нас самих таких хватает.

В том то и хер - что цена-качество-пропускная способность - дешевле и быстрее морских ниток просто нет. В этом и смысл. Еще и тянут их туда где покупают все и вся, и за валюту. Устойчиво, солидно и десятилетиями.

А вы говорите отказаться - совсем без соли будем все cocaть, реально, без прикрас.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#15  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 11:12)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Цитата: капля никотина
А газ и нефть кому гнать будем???

У нас газифицирована треть страны. Есть Азия. А газ в гейропу - это 16 миллиардов евро на северный поток и столько же на вторую ветку. Или ты думаешь, турецкий поток нам бесплатно достался?

а если отказаться от безвозмездной помощи разным Сириям и Вьетнамам, можно вообще жить припеваючи.

ot etogo mi ne otkashemsya pover))))))))))))))

a gas da, togda pridetsa sebe v zadnitsu zaka4ivat))))) tut on deshevle 4em v rossii kstati)))) rossia-benzokolonka zavisima ot vragov v geirope, esli kto eshe ne ponyal))))))


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vpered rossia mi v gavno
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#14  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 11:11)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
За занятое второе место в группе Лиги наций наций необходимо присвоить званий ЗМС тем,кто его не имеет ещё,тренера наградить орденом за заслуги перед Отечеством"!!!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#13  Сибирячок   (Сегодня, 10:59)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
А газ и нефть кому гнать будем???

У нас газифицирована треть страны. Есть Азия. А газ в гейропу - это 16 миллиардов евро на северный поток и столько же на вторую ветку. Или ты думаешь, турецкий поток нам бесплатно достался?

а если отказаться от безвозмездной помощи разным Сириям и Вьетнамам, можно вообще жить припеваючи.




Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#12  Rasmuz   (Сегодня, 10:48)
  • +1
  •  (1)

У Стаса классный осмос, ему пофиг.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
#11  капля никотина  Москва (Сегодня, 10:48)
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: Сибирячок
лично меня гейропа вообще не колышет. По мне так пусть хоть сегодня там все вымрут. как и пендоссия впрочем.

А газ и нефть кому гнать будем??? И прочее сырье. Больше у нас нет ничего. Еще сельхозка - но это тоже все туда. Оружие их наше не интересует.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#10  Aleksandr Aleksandr   (Сегодня, 10:44)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Где ЗМС? Где орденоносец!В космос его пинком по зад!
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
#9  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 10:39)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Makc33
Цитата: Он_вам_не_димон
Цитата: Makc33
Зато ЗМС,пиар на Газпром Тв и возведение в лик святых Дзюбы. Какой же гнилой у нас футбол,в принципе футбол это отражение нашей жизни в целом

Как в загнивающей гейропе прям)

Да хер с ней с гейропой ,в отношении футбола у них дела получше будут

da nu, tam zhe gniyot vsyo))))

Цитата: Makc33
Цитата: Сибирячок
Цитата: Он_вам_не_димон
Цитата: Makc33
Зато ЗМС,пиар на Газпром Тв и возведение в лик святых Дзюбы. Какой же гнилой у нас футбол,в принципе футбол это отражение нашей жизни в целом

Как в загнивающей гейропе прям)

лично меня гейропа вообще не колышет. По мне так пусть хоть сегодня там все вымрут. как и пендоссия впрочем.

Плюсую,пендосия в первую очередь

kak tut vatno suka)))))))))


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vpered rossia mi v gavno
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#8  Makc33   (Сегодня, 10:36)
  • -1
  •  (3)

Цитата: Сибирячок
Цитата: Он_вам_не_димон
Цитата: Makc33
Зато ЗМС,пиар на Газпром Тв и возведение в лик святых Дзюбы. Какой же гнилой у нас футбол,в принципе футбол это отражение нашей жизни в целом

Как в загнивающей гейропе прям)

лично меня гейропа вообще не колышет. По мне так пусть хоть сегодня там все вымрут. как и пендоссия впрочем.

Плюсую,пендосия в первую очередь
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#7  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 10:36)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Цитата: Он_вам_не_димон
Цитата: Makc33
Зато ЗМС,пиар на Газпром Тв и возведение в лик святых Дзюбы. Какой же гнилой у нас футбол,в принципе футбол это отражение нашей жизни в целом

Как в загнивающей гейропе прям)

лично меня гейропа вообще не колышет. По мне так пусть хоть сегодня там все вымрут. как и пендоссия впрочем.

da uzhe pisala komsomolskaya PRAVDA 4to Berlin zatopit k 01.01.2017 xaxaxaxax


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vpered rossia mi v gavno
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#6  Сибирячок   (Сегодня, 10:25)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Он_вам_не_димон
Цитата: Makc33
Зато ЗМС,пиар на Газпром Тв и возведение в лик святых Дзюбы. Какой же гнилой у нас футбол,в принципе футбол это отражение нашей жизни в целом

Как в загнивающей гейропе прям)

лично меня гейропа вообще не колышет. По мне так пусть хоть сегодня там все вымрут. как и пендоссия впрочем.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#5  Makc33   (Сегодня, 10:24)
  • 0
  •  (2)

Цитата: Он_вам_не_димон
Цитата: Makc33
Зато ЗМС,пиар на Газпром Тв и возведение в лик святых Дзюбы. Какой же гнилой у нас футбол,в принципе футбол это отражение нашей жизни в целом

Как в загнивающей гейропе прям)

Да хер с ней с гейропой ,в отношении футбола у них дела получше будут
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#4  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 10:21)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Makc33
Зато ЗМС,пиар на Газпром Тв и возведение в лик святых Дзюбы. Какой же гнилой у нас футбол,в принципе футбол это отражение нашей жизни в целом

Как в загнивающей гейропе прям)


--------------------
vpered rossia mi v gavno
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#3  Makc33   (Сегодня, 10:17)
  • +2
  •  (4)

Зато ЗМС,пиар на Газпром Тв и возведение в лик святых Дзюбы. Какой же гнилой у нас футбол,в принципе футбол это отражение нашей жизни в целом
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 10:11)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Рекорд Бышовца 6 поражений в 6-ти матчах не устоит.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  safonas   (Сегодня, 09:57)
  • +3
  •  (3)

ты просто космос, Стас)


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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