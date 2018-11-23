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Артем Милевский: люди не должны знать, что случилось в Бресте

Нападающий венгерской "Кишварды" Артем Милевский отказался раскрывать подробности своего ухода из брестского "Динамо".

– Ты часто меняешь команды. Но, казалось, если бы не конфликт в Бресте, ты бы не ушел оттуда...

– Это, конечно, случилось неожиданно, никто об этом даже не думал, не ожидал. Но что произошло, то произошло. Нужно было срочно искать варианты, агент этим занимался. Брест не хочу вспоминать.

– Алиев сказал, что если бы тренер так с ним поступил, он бы дал ему по морде. Что такого сказал тренер? Алиев говорил, что об этом можешь рассказать только ты...

– Я считаю, что люди не должны об этом знать. Это знает минимальное количество людей. Знаю я, Алиев, Панков, еще пару людей. Это чисто мое, личное.

Tribuna.com
Теги: Милевский
Сегодня, 09:21
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#3  Играл с Сашей Головнем   (Сегодня, 11:13)
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Марцел Личка уже рассказал. "У нас было два выходных. Я находился в Чехии, а когда вернулся, он [Шпилевский] сказал, что мы без Савицкого, Милевского и Гавриловича. Я спросил: «Почему?» И он рассказал, что они пили в бане".
Регистрация: 7.01.2017 [жалоба]
#2  Северин   (Сегодня, 09:45)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Смотрящий
Теперь спрашивайте у Панкова и ещё пары людей.)

Ага, навел на новые источники
Регистрация: 1.11.2018 [жалоба]
#1  Смотрящий  Москва (Сегодня, 09:37)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Теперь спрашивайте у Панкова и ещё пары людей.)


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
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