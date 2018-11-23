Артем Милевский: люди не должны знать, что случилось в Бресте

Нападающий венгерской "Кишварды" Артем Милевский отказался раскрывать подробности своего ухода из брестского "Динамо".– Это, конечно, случилось неожиданно, никто об этом даже не думал, не ожидал. Но что произошло, то произошло. Нужно было срочно искать варианты, агент этим занимался. Брест не хочу вспоминать.– Я считаю, что люди не должны об этом знать. Это знает минимальное количество людей. Знаю я, Алиев, Панков, еще пару людей. Это чисто мое, личное.