Станислав Черчесов попал на обложку декабрьского номера журнала Esquire (фото)

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал героем очередного номера журнала Esquire."Мы серьезно подошли к вопросу "что почитать" в самолете/поезде/отпуске.В декабрьском номере рассказываем о том, как Станислав Черчесов впервые за тридцать лет вытащил нашу сборную в 1/4 финала ЧМ", – написал главный редактор журнала Сергей Минаев.