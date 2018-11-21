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Станислав Черчесов попал на обложку декабрьского номера журнала Esquire (фото)

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал героем очередного номера журнала Esquire.

"Мы серьезно подошли к вопросу "что почитать" в самолете/поезде/отпуске.

В декабрьском номере рассказываем о том, как Станислав Черчесов впервые за тридцать лет вытащил нашу сборную в 1/4 финала ЧМ", – написал главный редактор журнала Сергей Минаев.

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Мы серьёзно подошли к вопросу «что почитать» а самолете/поезде/отпуске. В декабрьском номере. рассказываем о том, как Станислав Черчесов, впервые за тридцать вытащил нашу сборную в 1/4 финала ЧМ, Алексей Венедиктов поделился со мной, каким он видит будущее страны, а канал «Беспощадный пиарщик» подвёл медиа-итоги года. Кроме того - отличный материал про историю стритвира, новогодний рассказ Александра Цыпкина и отрывок из нового романа Евгения Водолазкина. В продаже со следующего вторника. Do enjoy, как говорят у нас во вьетнамской лапше на Саввинской.

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Теги: Черчесов
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