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Лучший прогнозист "Рейтинга букмекеров" за октябрь Елизавета Туктамышева сделала прогноз на матч "Локомотив" - "Урал"

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева дала прогноз на матч 15-го тура РПЛ между "Локомотивом" и "Уралом".

"Недавно мы общались в твиттере с президентом "Локомотива", и я решила сделать прогноз на матч москвичей, а именно на то, что "Локомотив" выиграет.

"Урал" - очень крепкая команда. В 10 последних играх они проиграли только один раз, и я уверена, что и сейчас они хорошо сыграют. "Локо" не сможет забить им больше одного гола. Поэтому я поставлю на победу "Локомотива" и тотал меньше 2,5", - "Рейтинг букмекеров".
Теги: Локомотив Урал
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