Жена Мамаева: необоснованное чувство ненависти - это вполне обоснованное чувство зависти

Жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана в своем инстаграме опубликовала совместную фотографию с мужем."Необоснованное чувство ненависти - это вполне обоснованное чувство зависти", - такой подписью сопроводила она это фото.Напомним, Мамаев вместе с Александром Кокориным были взяты под стражу до 8 декабря за избиение трех людей в центре Москвы.