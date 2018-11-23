Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Жена Мамаева: необоснованное чувство ненависти - это вполне обоснованное чувство зависти

Жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана в своем инстаграме опубликовала совместную фотографию с мужем.

"Необоснованное чувство ненависти - это вполне обоснованное чувство зависти", - такой подписью сопроводила она это фото.



Напомним, Мамаев вместе с Александром Кокориным были взяты под стражу до 8 декабря за избиение трех людей в центре Москвы.
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 19:23
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.