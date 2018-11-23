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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Жена Мамаева: необоснованное чувство ненависти - это вполне обоснованное чувство зависти
Жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана в своем инстаграме опубликовала совместную фотографию с мужем.
"Необоснованное чувство ненависти - это вполне обоснованное чувство зависти", - такой подписью сопроводила она это фото.
Напомним, Мамаев вместе с Александром Кокориным были взяты под стражу до 8 декабря за избиение трех людей в центре Москвы.
"Необоснованное чувство ненависти - это вполне обоснованное чувство зависти", - такой подписью сопроводила она это фото.
Напомним, Мамаев вместе с Александром Кокориным были взяты под стражу до 8 декабря за избиение трех людей в центре Москвы.
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