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Виктор Классон: для сборной Швеции матч с турками был сложнее, чем игра с Россией

Полузащитник сборной Швеции и "Краснодара" Виктор Классон сравнил ноябрьские матчи с Турцией (1:0) и Россией (2:0) в Лиге наций.

"Если сравнивать ноябрьские матчи, то для меня сложнее была игра со сборной Турцией. Это была выездная встреча. В гостях играть всегда тяжело, а особенно с Турцией, болельщики которой создают специфическую атмосферу на стадионе и давят на соперника.

Со сборной России при своей публике нам играть, конечно, было легче. Но вот игра в России месяц назад была для сборной Швеции очень непростой, возможно, даже сложнее, чем встреча в Турции", — сказал Классон в интервью пресс-службе "Краснодара".
Теги: Классон Сборная России Сборная Турции Сборная Швеции
Сегодня, 13:59
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