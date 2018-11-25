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Рагнар Сигурдссон: мы были лучшей командой и атаковали больше "Зенита"

Защитник «Ростова» Сверрир Ингасон после поражения от «Зенита» отметил, что для решения серьёзных задач его команда должна играть по-другому, передаёт корреспондент Rusfootball.info.

– «Ростов» одна из лучших команд Европы по количеству допущенных ударов в створ. Сегодня пропустили 2 гола, что случилось?

– 3 удара, 2 гола, иногда футбол бывает таким.

– Как игралось против Артёма Дзюбы, у которого недавно была травма?

– Не знал об этом. Он хороший форвард, «Зенит» силён командой, они хороши вместе.

– Каков максимум «Ростова» в сезоне, на ваш взгляд?

– Не хочу об этом говорить. Мечта? Мы можем финишировать в тройке, но надо начать выигрывать такие игры. Сегодня мы были лучшей командой, больше атаковали, но всё равно проиграли, в футболе такое бывает.
Теги: Ростов Зенит Сигурдссон
Вчера, 22:26
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(6)
#10  kolkor58  Санкт-Петербург (Вчера, 23:49)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Frankenstein,
Шальные победы бывают только у вашего, мил человек, поноса!!!


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Кто не был- тот будет, кто был- не забудет!!!
Регистрация: 3.11.2012 [жалоба]
#9  перс  Ростов на Дону (Вчера, 23:29)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
да хорош уже ......лажанулись по-полной
Регистрация: 9.11.2013 [жалоба]
#8  yuri  спб (Вчера, 23:19)
  • +1
  •  (1)

Цитата: Frankenstein
во втором тайме однозначно,трусливый Семачок после шального гола стал играть в излюбленный понос

А смелые гладиаторы могли получить 8 в известное смелое место, в Ливере(судья пожалел). И что ? У каждого тренера свой футбол. Главное для настоящего тренера резальт , сэр.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#7  Frankenstein   (Вчера, 23:15)
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
во втором тайме однозначно,трусливый Семачок после шального гола стал играть в излюбленный понос
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#6  Lokoflesh  Third From The Sun (Вчера, 23:03)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Ну фиг его знает, были две контр-атаки во втором тайме, которые вы мастерски прос*али когда нужно было сделать последний пас перед штрафной.
Зенит играл собранно, без напрягов, потому что все ваши напряги это дальние выстрелы Гулиева и как вы хотели побеждать, знаете только вы.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#5  yuri  спб (Вчера, 22:56)
  • 0
  •  (4)

У Сверрира засвербило апптетит пропал и Сон, утром Инга приходила. От обиды он решил что он не тот. Не тот и счет.
3 удара. Если Дзюб бы не попал в руку воротчику с 5 метров было 4-3 . а если еще посчитать спасение Песьякова , то и вовсе 5-4. какой тут сон.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#4  utekay  Россия (Вчера, 22:43)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
Дак они для автора как китайцы - на одну фамилию.

хе...не один я бухой...афторы вообче в гавно smile


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#3  vermis_64  Санкт-Петербург (Вчера, 22:41)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Рагнар Сигурдссон
Защитник «Ростова»Сверрир Ингасон
что это?



Дак они для автора как китайцы - на одну фамилию.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#2  utekay  Россия (Вчера, 22:38)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Рагнар Сигурдссон
Защитник «Ростова»Сверрир Ингасон
что это?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Вчера, 22:35)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
В какой-то иной реальности наверное да...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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