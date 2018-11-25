Рагнар Сигурдссон: мы были лучшей командой и атаковали больше "Зенита"

Защитник «Ростова» Сверрир Ингасон после поражения от «Зенита» отметил, что для решения серьёзных задач его команда должна играть по-другому, передаёт корреспондент– 3 удара, 2 гола, иногда футбол бывает таким.– Не знал об этом. Он хороший форвард, «Зенит» силён командой, они хороши вместе.– Не хочу об этом говорить. Мечта? Мы можем финишировать в тройке, но надо начать выигрывать такие игры. Сегодня мы были лучшей командой, больше атаковали, но всё равно проиграли, в футболе такое бывает.