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Голос форварда "Крыльев Советов" появится в "Яндекс. Навигаторе"

Нападающий "Крыльев Советов" Сергей Корниленко стал голосом «"ндекс.Навигатора".

Белорус озвучил более 120 фраз, с помощью которых приложение ведет водителя по маршруту.

Голос Корниленко доступен в приложении на русском языке в любых городах и странах, где работает "Яндекс. Навигатор".

"Крылья Советов"
Теги: Корниленко Крылья Советов
Сегодня, 14:22
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#1  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 16:23)
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online
Болеет за:
«Спартак»
zazhivem!))))))))


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
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