Голос форварда "Крыльев Советов" появится в "Яндекс. Навигаторе"

Нападающий "Крыльев Советов" Сергей Корниленко стал голосом «"ндекс.Навигатора".Белорус озвучил более 120 фраз, с помощью которых приложение ведет водителя по маршруту.Голос Корниленко доступен в приложении на русском языке в любых городах и странах, где работает "Яндекс. Навигатор".