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Александр Алиев: читал отзывы, что я - алкоголик, и меня это подбадривало

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев поделился мнением о проблеме адаптации иностранцев в "Динамо".

"Я никогда не лез в их зарплаты. Деньги они получали вовремя. Для меня то, что говорит Игорь Суркис никогда не будет понятным. Вот приезжает иностранец – ему нужна адаптация. Какая адаптация? Вы покупаете игрока за большие деньги, за миллионы. Вы покупаете его для чего? Чтобы он сюда адаптироваться приехал? Поезжайте в ту же Бразилию, возьмите ребенка 15-летнего., пускай он здесь тренируется.

Когда я приехал в "Локомотив", мне же не нужны были отговорки, что мне нужна адаптация. Хоть я и помню с каким скандалом уходил. Сколько читал отзывов, мол, он алкоголик. Но знаете, меня это подбадривало. Я хотел доказать и себе, и критикам, в первую очередь. У бразильцев здесь есть все: шикарные квартиры, зарплаты, машины, переводчики. Я не знаю, чего им не хватало. Может быть, это вина президента, что он платит им большие деньги, а у них голову сносит. Но это не обо всех. Когда приехал Ринкон, честно скажу я был шокирован, кого они пригласили, но потом он стал одним из лидеров", - цитирует Алиева Sport24.
Теги: Алиев
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