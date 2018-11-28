Роман Зобнин: за карьеру мне встретилось два человека, у которых нереально отобрать мяч

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин рассказал, что на чемпионате мира 2018 года его больше всего поразил хавбек сборной Испании Иско."За всю карьеру меня поразили два человека - у них просто нереально отобрать мяч. Речь идет об Иско и Коутиньо. Они отлично контролируют мяч", - заявил Зобнин.