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Роман Зобнин: за карьеру мне встретилось два человека, у которых нереально отобрать мяч

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин рассказал, что на чемпионате мира 2018 года его больше всего поразил хавбек сборной Испании Иско.

"За всю карьеру меня поразили два человека - у них просто нереально отобрать мяч. Речь идет об Иско и Коутиньо. Они отлично контролируют мяч", - заявил Зобнин.

Sport24
Теги: Зобнин Иско Коутиньо
Сегодня, 10:25
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