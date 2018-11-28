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Рашид Рахимов - о матче "Енисей" - "Ахмат": при "минус 20" я не выведу своих ребят на поле

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов заявил, что откажется выводить футболистов на поле стадиона в Красноярске в матче 16-го тура премьер-лиги с "Енисеем" при температуре ниже "минус 15".

"Знаю прогноз погоды и не могу понять принципиальную позицию "Енисея", согласно которой мы должны прилететь в Красноярск.

При "минус 20" я не буду рисковать здоровьем игроков. Болельщики тоже должны понимать: у игроков есть семьи, близкие люди, которые будут переживать за них. Зачем такой риск? Надеюсь, в "Енисее" разделяют нашу точку зрения. Поэтому я не намерен рисковать здоровьем своих ребят", - заявил Рахимов.

"СЭ"
Теги: Ахмат Енисей Рахимов
Сегодня, 13:53
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(3)
#16  AdreiPeterbyrg  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:09)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Kolpino2,


весело, когда мы играли детьми в непрофессиональный футбол/хоккей во дворе.
Но это другие нагрузки, другая продолжительность игры.

И футболистам ушанок не дают...
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
#15  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 15:48)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Всё правильно.
Енисей, если хочет может со вторым составом в манеже играть, а при -20 сейчас даже РФС не рекомендует играть.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#14  студия дускай   (Сегодня, 15:36)
  • -1
  •  (3)

может они хотят играть на территории ингушетии на тех самых землях?
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#13  Ziggy  Йошкар-Ола (Сегодня, 15:27)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Регламент перед сезоном поменяли. Теперь решает не судья, а конкретно написано, что если температура у газона -15 и ниже, то играть нельзя.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
#12  Жорж Милославский  Липецк (Сегодня, 15:21)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Рашиду-уважуха!Да и вроде как регламент глаголит,что в такой мороз не играют...........
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
#11  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 15:12)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: Александр Мишу
Пусть сначала весь РФС в трусах и вмайке выйдет первым, а потом уже и футбол.

flushed Ну и как ты представляешь Мкртыча Погосовича в трусах и майке в 20-тиградусный мороз?
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#10  Volodia379   (Сегодня, 15:11)
  • +2
  •  (2)

Чиновник он и есть чиновник что от политики что от спорта! Они же далеки от народа и играть или не играть в-20 в теплом кабинете очень легко! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#9  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 15:09)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Городовой
Тогда Енисей вправе требовать технической победы,а Ахмат может не напрягаться с перелетом.В Манеже играть не хотят,полями обменяться не пожелали в своё время,так что пусть занимаются борьбой в снегу,все равно назвать футболом это нельзя.Ничего страшного,может в следующий раз руководство соизволит вовремя прочитать предложение и пойти навстречу здравому смыслу.

Да прикуели, одни понты. Сами от всего отказались, а теперь жопу морозить не хотят. Технарь и пусть сидят в своих аулах дальше.....
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#8  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:45)
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
А что же вы тогда отказались меняться кругами,хотите быть самыми хитрожопыми,вот теперь по морозцу побегайте или технарь получите.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#7  Gurishankar   (Сегодня, 14:44)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
вот и те издержки которые происходят от формулы сезона осень-весна, мы северная страна и морозы у нас норма, а мы делаем календарь чемпионата по гинеровскому предложению, летом футбола нет, а как морозы то мы как европа начинаем в футбол играть.... Идиоты те чиновники в РФС которые сделали переход на зимнюю формулу, хотя чему удивляться? Как идиот то он обязательно или в думе, или в РФС....
Регистрация: 29.11.2015 [жалоба]
#6  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:32)
  • 0
  •  (6)

Цитата: AdreiPeterbyrg
Поддерживаю Рахимова!
Это же не шутки, от этого реально зависит здоровье игроков и кто знает как может обернуться такая игра: пневмония, бронхит еще что...

Запрет на игры в манеже для команд из суровых климатических зон просто идиотизм.

Согласен с предыдущим человеко: пусть вся верхушка РФС отбегает 90 минут на морозе - 20 и потом расскажет можно играть в такую погоду или нет.

Слушай, но ведь мы же играли, если коньков нет. На льду, в ушанках. Нормально, весело.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#5  XERX  - (Сегодня, 14:25)
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Пилять,как девки ссаные,в манеже не буду,в минус 20 не хочу
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
#4  бородач  счётная палата (Сегодня, 14:10)
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Вообще окуели -- что за нужда в мороз играть? перенесите на весну или в теплые края-- у нас во всем виновата сборная --как начинает усатый сборы проводить и тов.матчи --месяц теплых игр чемпа в жопу--- а потом привет дедушка мороз... а сборная все равно там,где ей и положено по рейтингу быть - в глубоком секретном месте..


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#3  AdreiPeterbyrg  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:03)
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Поддерживаю Рахимова!
Это же не шутки, от этого реально зависит здоровье игроков и кто знает как может обернуться такая игра: пневмония, бронхит еще что...

Запрет на игры в манеже для команд из суровых климатических зон просто идиотизм.

Согласен с предыдущим человеко: пусть вся верхушка РФС отбегает 90 минут на морозе - 20 и потом расскажет можно играть в такую погоду или нет.
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
#2  Городовой  Россия (Сегодня, 14:01)
  • +13
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Тогда Енисей вправе требовать технической победы,а Ахмат может не напрягаться с перелетом.В Манеже играть не хотят,полями обменяться не пожелали в своё время,так что пусть занимаются борьбой в снегу,все равно назвать футболом это нельзя.Ничего страшного,может в следующий раз руководство соизволит вовремя прочитать предложение и пойти навстречу здравому смыслу.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#1  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 13:57)
  • +11
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пусть сначала весь РФС в трусах и вмайке выйдет первым, а потом уже и футбол.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
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