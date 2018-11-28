Рашид Рахимов - о матче "Енисей" - "Ахмат": при "минус 20" я не выведу своих ребят на поле

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов заявил, что откажется выводить футболистов на поле стадиона в Красноярске в матче 16-го тура премьер-лиги с "Енисеем" при температуре ниже "минус 15"."Знаю прогноз погоды и не могу понять принципиальную позицию "Енисея", согласно которой мы должны прилететь в Красноярск.При "минус 20" я не буду рисковать здоровьем игроков. Болельщики тоже должны понимать: у игроков есть семьи, близкие люди, которые будут переживать за них. Зачем такой риск? Надеюсь, в "Енисее" разделяют нашу точку зрения. Поэтому я не намерен рисковать здоровьем своих ребят", - заявил Рахимов.