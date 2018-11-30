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Гендиректор "Крыльев" - о посещаемости: такого не было уже лет десять

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков поделился мнением о посещаемости команды.

"Постепенно снижение посещаемости легко объяснить. В первую очередь – неудобство транспортных развязок. К стадиону просто нельзя подъехать напрямую.Еще один фактор – конечно же, холодная погода. За все время участия в российских чемпионатах мы лишь однажды играли в декабре. Это не очень комфортно, особенно для тех, кто посещает матчи с детьми.

Не стоит забывать и про турнирные показатели "Крыльев". Если бы мы держались в лидирующей группе, то аудитория была бы больше. Но пока команда только строится – есть игра, а очков мало.

Но вообще, в текущем сезоне мы входим в пятерку самых посещаемых команд РПЛ со средним показателем в 25 000 зрителей. Такого не было в Самаре уже 10 лет", – сказал Шашков.

Советский спорт
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 10:11
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