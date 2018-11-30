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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Шамиль Газизов: предложений от "Локо" по Живоглядову нам не поступало
Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что ему не поступало никаких предложений по защитнику Дмитрию Живоглядову.
"Не сегодняшний день никаких переговоров с "Локомотивом" по Живоглядову мы не ведем. Ни одного предложения по Дмитрию мне не поступало.
Готовы ли отпустить его зимой? Готовы рассмотреть предложения – а дальше будем вести переговоры", – сказал Газизов.
В текущем сезоне игрок обороны провел 15 матчей и отдал одну голевую передачу.
"СЭ"
"Не сегодняшний день никаких переговоров с "Локомотивом" по Живоглядову мы не ведем. Ни одного предложения по Дмитрию мне не поступало.
Готовы ли отпустить его зимой? Готовы рассмотреть предложения – а дальше будем вести переговоры", – сказал Газизов.
В текущем сезоне игрок обороны провел 15 матчей и отдал одну голевую передачу.
"СЭ"
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