Шамиль Газизов: предложений от "Локо" по Живоглядову нам не поступало

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что ему не поступало никаких предложений по защитнику Дмитрию Живоглядову."Не сегодняшний день никаких переговоров с "Локомотивом" по Живоглядову мы не ведем. Ни одного предложения по Дмитрию мне не поступало.Готовы ли отпустить его зимой? Готовы рассмотреть предложения – а дальше будем вести переговоры", – сказал Газизов.В текущем сезоне игрок обороны провел 15 матчей и отдал одну голевую передачу.