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Шамиль Газизов: предложений от "Локо" по Живоглядову нам не поступало

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что ему не поступало никаких предложений по защитнику Дмитрию Живоглядову.

"Не сегодняшний день никаких переговоров с "Локомотивом" по Живоглядову мы не ведем. Ни одного предложения по Дмитрию мне не поступало.

Готовы ли отпустить его зимой? Готовы рассмотреть предложения – а дальше будем вести переговоры", – сказал Газизов.

В текущем сезоне игрок обороны провел 15 матчей и отдал одну голевую передачу.

"СЭ"
Теги: УФА Локомотив Живоглядов
Сегодня, 14:13
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