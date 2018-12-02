Валерий Карпин: у ЦСКА был пенальти благодаря судье

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:30
Владимир Пономарёв: было приятно смотреть и на ЦСКА, и на "Ростов", захватывало дух как в наши старые, добрые времена (1)
Владимир Пономарёв: было приятно смотреть и на ЦСКА, и на "Ростов", захватывало дух как в наши старые, добрые времена (1)
19:17
Михаил Грушевский: у "Ростова" тяжелейшая команда, Карпин сколотил по-футбольному неприятный коллектив
Михаил Грушевский: у "Ростова" тяжелейшая команда, Карпин сколотил по-футбольному неприятный коллектив
18:22
"Ростов" и ЦСКА не забили голов (36)
"Ростов" и ЦСКА не забили голов (36)
17:48
Артем Голубев: думаю, "Краснодар" – единственная команда, где к молодым очень хорошо относятся
Артем Голубев: думаю, "Краснодар" – единственная команда, где к молодым очень хорошо относятся
17:12
Григорий Иванов: почему одну игру нельзя сыграть в манеже? О каком убийстве футбола говорят Карпин и Рахимов? (видео)
Григорий Иванов: почему одну игру нельзя сыграть в манеже? О каком убийстве футбола говорят Карпин и Рахимов? (видео)
16:50
Григорий Иванов: все так ратуют за систему VAR, но она будет тормозить игру, это будет не тот футбол (видео) (10)
Григорий Иванов: все так ратуют за систему VAR, но она будет тормозить игру, это будет не тот футбол (видео) (10)
15:34
"Ростов" - ЦСКА: стартовые составы (4)
"Ростов" - ЦСКА: стартовые составы (4)
15:31
Артем Дзюба: мне понравилось, что к нам попала сборная Сан-Марино. Этой команде я рад всегда (4)
Артем Дзюба: мне понравилось, что к нам попала сборная Сан-Марино. Этой команде я рад всегда (4)
14:21
"Фратрия": интервью Ещенко - очередная провокация со стороны "Спартака". Приняли к сведению (20)
"Фратрия": интервью Ещенко - очередная провокация со стороны "Спартака". Приняли к сведению (20)
12:12
Андрей Ещенко: меня прицепом в историю с Глушаком затащили. Почему Каррера не сказал правду? (17)
Андрей Ещенко: меня прицепом в историю с Глушаком затащили. Почему Каррера не сказал правду? (17)
Валерий Карпин: у ЦСКА был пенальти благодаря судье
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в эфире телеканала "Матч ТВ" прокомментировал нулевую ничью с ЦСКА.
- Результат справедливый. У обеих команд были свои моменты. А еще у них был пенальти, благодаря судье.
- Довольны ли вы решением арбитра?
- А вы как думаете? Зачем спрашивать тогда? Будем считать, что во втором тайме преимущества у ЦСКА не было.
- Результат справедливый. У обеих команд были свои моменты. А еще у них был пенальти, благодаря судье.
- Довольны ли вы решением арбитра?
- А вы как думаете? Зачем спрашивать тогда? Будем считать, что во втором тайме преимущества у ЦСКА не было.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.