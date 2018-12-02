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Валерий Карпин: у ЦСКА был пенальти благодаря судье

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в эфире телеканала "Матч ТВ" прокомментировал нулевую ничью с ЦСКА.

- Результат справедливый. У обеих команд были свои моменты. А еще у них был пенальти, благодаря судье.

- Довольны ли вы решением арбитра?

- А вы как думаете? Зачем спрашивать тогда? Будем считать, что во втором тайме преимущества у ЦСКА не было.
Теги: Карпин Ростов ЦСКА
Сегодня, 19:03
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(4)
#5  molot327  Москва (Сегодня, 20:03)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
И тут заговор...


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
#4  miktar   (Сегодня, 19:31)
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  •  (8)
online

он из секты, что мы хотим, это такое "образование"


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#3  lanc77  Ульяновск (Сегодня, 19:28)
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Валера хватить бухать!
Регистрация: 30.07.2013 [жалоба]
#2  cska1971  Москва (Сегодня, 19:20)
  • +4
  •  (6)
online

А вратарь отбил его не благодаря судье?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#1  anonymous   (Сегодня, 19:13)
  • +5
  •  (7)

эээ, удар по ноге в штафной как то по другому у Валеры наказывается?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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