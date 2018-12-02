Леонид Федун: обструкция Глушакова? Вообще этого не понимаю

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал победу над "Локомотивом" в 16-м туре РПЛ.– Матч тяжелый – слава богу, что мы выиграли, – сказал Федун. – Только сейчас заходил в нашу раздевалку и видел синяк под глазом у Рассказова, которому вначале туда мяч попал, а только потом – в руку, и разбитое лицо Реброва, сейчас вратарю накладывают швы. Фарфан ударил голкипера ногой, после чего забил гол.– Это эмоции, но с точки зрения Рассказова и Реброва, очень большие.– Вы знаете, говорить об этом можно будет только весной. Нужно дать новому тренеру возможность провести полноценную зимнюю подготовку, отстроить команду. После этого реально о чем-то говорить.– Я вообще этого не понимаю.