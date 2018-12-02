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Леонид Федун: обструкция Глушакова? Вообще этого не понимаю

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал победу над "Локомотивом" в 16-м туре РПЛ.

– Матч тяжелый – слава богу, что мы выиграли, – сказал Федун. – Только сейчас заходил в нашу раздевалку и видел синяк под глазом у Рассказова, которому вначале туда мяч попал, а только потом – в руку, и разбитое лицо Реброва, сейчас вратарю накладывают швы. Фарфан ударил голкипера ногой, после чего забил гол.

– Есть вопросы по судейству?

– Это эмоции, но с точки зрения Рассказова и Реброва, очень большие.

– Выход из кризиса виден, дно нащупали?

– Вы знаете, говорить об этом можно будет только весной. Нужно дать новому тренеру возможность провести полноценную зимнюю подготовку, отстроить команду. После этого реально о чем-то говорить.

– Обструкцию Глушакова с трибун пора прекратить?

– Я вообще этого не понимаю.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Федун Глушаков Спартак
Сегодня, 22:07
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#8  Thor   (Сегодня, 23:09)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Он вообще знает , что у него в клубе и вокруг происходит и почему это началось ?


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Спартаковские болельщики ... Это такой народ, что к ним надо прислушиваться. Иначе они и убить могут" К.И.Бесков
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
#7  Sergeevich   (Сегодня, 22:54)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Спартак-навсегда,
Не уверен что такое возможно по правилам.
Нарушение либо было либо нет.
Гол чистый, а далее игровой эпизод. Да не приятно, согласен но это жесткая игра.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#6  Gnome  Алматы (Сегодня, 22:47)
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всё верно. Судя по физике игроков, великий итальянский тренер был не таким и великим.
Так что, Кононов если кондиции у команды поднимет. результат будет хорошим.


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Удача и Бог!
Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
#5  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 22:29)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Sergeevich

Это да, забил. Но ведь и покалечил! Может, сначала засчитать, а потом удалить?


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
#4  Sergeevich   (Сегодня, 22:20)
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Фарфан забил гол, а уже потом столкнулся с Ребровым.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#3  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 22:12)
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Адекватным не понять тех страданий...


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
#2  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 22:09)
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  •  (4)

федун четко дал понять всем,что он дмает по этому поводу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#1  Denx   (Сегодня, 22:08)
  • +1
  •  (13)

Да ты и в футболе них..не понимаешь колхозник
Регистрация: 2.11.2017 [жалоба]
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