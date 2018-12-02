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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Леонид Федун: обструкция Глушакова? Вообще этого не понимаю
Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал победу над "Локомотивом" в 16-м туре РПЛ.
– Матч тяжелый – слава богу, что мы выиграли, – сказал Федун. – Только сейчас заходил в нашу раздевалку и видел синяк под глазом у Рассказова, которому вначале туда мяч попал, а только потом – в руку, и разбитое лицо Реброва, сейчас вратарю накладывают швы. Фарфан ударил голкипера ногой, после чего забил гол.
– Есть вопросы по судейству?
– Это эмоции, но с точки зрения Рассказова и Реброва, очень большие.
– Выход из кризиса виден, дно нащупали?
– Вы знаете, говорить об этом можно будет только весной. Нужно дать новому тренеру возможность провести полноценную зимнюю подготовку, отстроить команду. После этого реально о чем-то говорить.
– Обструкцию Глушакова с трибун пора прекратить?
– Я вообще этого не понимаю.
"Спорт-Экспресс"
– Матч тяжелый – слава богу, что мы выиграли, – сказал Федун. – Только сейчас заходил в нашу раздевалку и видел синяк под глазом у Рассказова, которому вначале туда мяч попал, а только потом – в руку, и разбитое лицо Реброва, сейчас вратарю накладывают швы. Фарфан ударил голкипера ногой, после чего забил гол.
– Есть вопросы по судейству?
– Это эмоции, но с точки зрения Рассказова и Реброва, очень большие.
– Выход из кризиса виден, дно нащупали?
– Вы знаете, говорить об этом можно будет только весной. Нужно дать новому тренеру возможность провести полноценную зимнюю подготовку, отстроить команду. После этого реально о чем-то говорить.
– Обструкцию Глушакова с трибун пора прекратить?
– Я вообще этого не понимаю.
"Спорт-Экспресс"
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