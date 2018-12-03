Илья Геркус: это был не наш день

Гендиректор "Локомотива" Илья Геркус в своем твиттере прокомментировал поражение от "Спартака" (1:2) в матче 16-го тура РПЛ."Бывают матчи, когда стараешься, атакуешь, давишь, а на выходе - поражение. Это просто был не наш день", - написал Геркус.