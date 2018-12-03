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Илья Геркус: это был не наш день

Гендиректор "Локомотива" Илья Геркус в своем твиттере прокомментировал поражение от "Спартака" (1:2) в матче 16-го тура РПЛ.

"Бывают матчи, когда стараешься, атакуешь, давишь, а на выходе - поражение. Это просто был не наш день", - написал Геркус.
Теги: Локомотив Спартак Геркус
Сегодня, 10:26
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#4  ржд гуд  саратов (Сегодня, 13:02)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не повезло паровозам: и удалили только одного, и пеналь только один назначили, и искалеченный вратарь не покинул поле, когда уже замены кончились! Ну непруха мазутным!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#3  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 12:12)
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  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
И день не наш и сезон похоже тоже.
Пора в следующем сезоне состав обновлять, Денисов И., Чорлука, Ману классные игроки, но они уже не имеют должной мотивации. Бабла им много положили, а выхлопа от них не получается.
Да и вообще Локо стал похож на реабилитационную клинику, брали разобранного Фарфана, травмированных Рыбуся и Хеведеса, а молодой, в расцвете сил Жемалетдинов сидит безвылазно на лавке. Поставьте его в атаку, хуже Эдера и Смолова сильно хуже не будет.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#2  Батька   (Сегодня, 11:13)
  • -2
  •  (4)

Что то часто удаления в матчах против Локо ....не зря сухину в штат взяли ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#1  Spartacus1971   (Сегодня, 10:57)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну за последние годы,ваш день был с нами только 1 раз,когда Самедова удалили,так что вы наш клиент.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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