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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Анатолий Мещеряков: деталей гибели Ломакина пока не знаю
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков высказался о гибели полузащитника молодежного состава железнодорожников Андрея Ломакина.
Накануне игрок был найден мертвым в Москве под открытым небом. Причиной могло стать переохлаждение.
"Могу выразить глубочайшие соболезнования родителям и близким. Деталей пока не знаю", - цитирует Мещерякова "Спорт-Экспресс".
Ранее в СМИ появилась информация о пропаже 18-летнего футболиста, а позже – о его смерти. Это подтвердил официальный сайт "Локо". Ломакин посещал академию железнодорожников с 2007 года и в прошлом сезоне дебютировал в молодежном первенстве России.
Накануне игрок был найден мертвым в Москве под открытым небом. Причиной могло стать переохлаждение.
"Могу выразить глубочайшие соболезнования родителям и близким. Деталей пока не знаю", - цитирует Мещерякова "Спорт-Экспресс".
Ранее в СМИ появилась информация о пропаже 18-летнего футболиста, а позже – о его смерти. Это подтвердил официальный сайт "Локо". Ломакин посещал академию железнодорожников с 2007 года и в прошлом сезоне дебютировал в молодежном первенстве России.
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