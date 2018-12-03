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Анатолий Мещеряков: деталей гибели Ломакина пока не знаю

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков высказался о гибели полузащитника молодежного состава железнодорожников Андрея Ломакина.

Накануне игрок был найден мертвым в Москве под открытым небом. Причиной могло стать переохлаждение.

"Могу выразить глубочайшие соболезнования родителям и близким. Деталей пока не знаю", - цитирует Мещерякова "Спорт-Экспресс".

Ранее в СМИ появилась информация о пропаже 18-летнего футболиста, а позже – о его смерти. Это подтвердил официальный сайт "Локо". Ломакин посещал академию железнодорожников с 2007 года и в прошлом сезоне дебютировал в молодежном первенстве России.
Теги: Мещеряков Локомотив
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