Андрей Аршавин: победная игра с Голландией – лучшее воспоминание в карьере

Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин признался, что четвертьфинальная игра в ЧЕ-2008 против сборной Голландии (3:1) является его лучшим воспоминанием в профессиональной карьере."Можно сказать, что я официально завершил карьеру профессионального футболиста, – заявил Аршавин. – Лучшее воспоминание в футболе? Это победный матч против сборной Голландии на ЧЕ-2008".