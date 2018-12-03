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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андрей Аршавин: победная игра с Голландией – лучшее воспоминание в карьере
Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин признался, что четвертьфинальная игра в ЧЕ-2008 против сборной Голландии (3:1) является его лучшим воспоминанием в профессиональной карьере.
"Можно сказать, что я официально завершил карьеру профессионального футболиста, – заявил Аршавин. – Лучшее воспоминание в футболе? Это победный матч против сборной Голландии на ЧЕ-2008".
"Спорт-Экспресс"
"Можно сказать, что я официально завершил карьеру профессионального футболиста, – заявил Аршавин. – Лучшее воспоминание в футболе? Это победный матч против сборной Голландии на ЧЕ-2008".
"Спорт-Экспресс"
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