Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Сергей Семак объяснил причину замены Паредеса в матче "Зенита" в Туле

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после поражения от тульского "Арсенала" в гостевом матче 16-го тура РПЛ (2:4) назвал причину замены полузащитника Леандро Паредеса. Аргентинец на 41-й минуте заработал желтую карточку, а на 73-й вместо него вышел Игорь Смольников.

– Заменили Паредеса из-за травмы или все же по тому, что он "повис" на карточке? – спросили Семака на послематчевой пресс-конференции.

– Действительно, игра была на встречных курсах и вероятность того, что он может заработать вторую, была достаточно высока по такой игре. Он мог подсознательно сфолить в какой-то быстрой атаке, а этого делать было нельзя, поэтому решили его заменить. Если бы не было карточки, мы бы не стали его менять.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Семак Паредес Зенит
Вчера, 23:29
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  FC VOLGA  Нижний Новгород (Сегодня, 00:13)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Волга НН»
Блять ,у берите вы Семака физрука.Поставьте лучше Тимащука ,а в Спартак Тихонова.Не понимаю вообще зачем физруков ставить у руля.Кононов это же сраный беларусский физрук ,которого Галицкий выкинул из Краснодара с пендалем.А Семак это вообще не тренер.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.