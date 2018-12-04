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Борис Рапопорт - Дзюбе: оборона начинается там, где потерян мяч

Бывший главный тренер "Зенита" Борис Рапопорт заявил, что не согласен с позицией нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы, который раскритиковал оборону своей команды в матче против "Арсенала" (2:4).

"Не могу согласиться с Дзюбой. Не все дело в защитниках, оборона начинается там, где потерян мяч. А там, где терялся мяч, игроки "Зенита" не сразу включались в отбор. Ни нападающие, в том числе и сам Дзюба, ни футболисты середины поля. У "Арсенала" быстрые исполнители, у которых поставлен скоростной переход из обороны в атаку. Туляки забили четыре, и помимо этого создали еще несколько отличных подходов в штрафной – например, нереализованный выход один на один. "Зенит" большую часть матчей провел не слишком эффективно в атаке, но одного-двух хватало голов для победы – в обороне команда всегда действовала организованно. Но при подготовке к "Арсеналу" Семак чего-то не учел. Линия обороны у "Зенита" медленная, и это становится особенно заметно при скоростных атаках соперника. Не получается отбирать мяч сразу. Когда соперник отыгрывал по пять-шесть человек, которые становились болельщиками с биноклями, остальным становится тяжело сдерживать оппонентов. Когда забивал Бакаев, "Зенит" остался без подстраховки – все защитники уступили туляку в скорости", - цитирует Рапопорта "Спорт-Экспресс".
Теги: Рапопорт Дзюба Зенит
Сегодня, 16:10
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#6  vertel  латвия (Сегодня, 17:20)
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Болеет за:
«Зенит»
А ведь Рапопорт прав. Если Дзюба при потере мяча, а это случается больше, чем надо, стоит на месте и не принимает участия в отборе мяча при его потере, и так же остальные игроки, то получаем быстрые контратаки соперника и не виноваты защитники, когда на них вываливаются 3-4 игрока, да ещё на промёрзлом поле. А можно было и ещё жёстче- первая ошибка Семака, что он не избавился от Дзюбы, Шатова, вернул Эрнани, Мака, не тот это уровень, и ведь правильно Манчини сделал, что отправил Дзюбу в аренду. Дзюбе следовало бы меньше говорить, а больше смотреть на свою игру.
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
#5  yuri  спб (Сегодня, 17:13)
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online

А атака начинается где найден этот круглый снаряд. Все очень просто на самом то деле. Забить больше чем пропустить и всё. Лишить премий посадить на карантин ни женщин, ни водки. Система работала. Отнял мяч , забил , все сначала. И так 4 -5 раз. Пока соперник смотрит , где мяч, начинается то ли оборона то ли атака. Пойди пойми. Внезапность - вт рецепт побед Зенита.


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Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#4  sumzzz  Калининград (Сегодня, 17:03)
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Болеет за:
«Рубин»
Да сейчас вообще смешной футбол начался у Зенита. Сил у основы капитально не хватает, адекватных замен нет. Удивительно ещё, что смогли в ЛЕ добиться выполнения задачи. Но в ЧР уже всё...только за счет психологии.


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Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
#3  AnK.   (Сегодня, 16:58)
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Болеет за:
«Спартак»
Не Дзюбе критиковать оборону своей команды. Голы надо забивать. Он же нападающий,если ещё помнит?!
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
#2  sparwik53  Виктор (Сегодня, 16:34)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Зачем спорить с главным героем года,г-н Ропопорт, он же "столп" ему виднее.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#1  Евгений8  Санкт -Петербург (Сегодня, 16:31)
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Болеет за:
«Зенит»
похоже семак на пару с паредесом играют на ставках зенит не выиграет.....анжи,динамо,кони,арсенал...тупые сливы...
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
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