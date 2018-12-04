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Борис Рапопорт - Дзюбе: оборона начинается там, где потерян мяч
Бывший главный тренер "Зенита" Борис Рапопорт заявил, что не согласен с позицией нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы, который раскритиковал оборону своей команды в матче против "Арсенала" (2:4).
"Не могу согласиться с Дзюбой. Не все дело в защитниках, оборона начинается там, где потерян мяч. А там, где терялся мяч, игроки "Зенита" не сразу включались в отбор. Ни нападающие, в том числе и сам Дзюба, ни футболисты середины поля. У "Арсенала" быстрые исполнители, у которых поставлен скоростной переход из обороны в атаку. Туляки забили четыре, и помимо этого создали еще несколько отличных подходов в штрафной – например, нереализованный выход один на один. "Зенит" большую часть матчей провел не слишком эффективно в атаке, но одного-двух хватало голов для победы – в обороне команда всегда действовала организованно. Но при подготовке к "Арсеналу" Семак чего-то не учел. Линия обороны у "Зенита" медленная, и это становится особенно заметно при скоростных атаках соперника. Не получается отбирать мяч сразу. Когда соперник отыгрывал по пять-шесть человек, которые становились болельщиками с биноклями, остальным становится тяжело сдерживать оппонентов. Когда забивал Бакаев, "Зенит" остался без подстраховки – все защитники уступили туляку в скорости", - цитирует Рапопорта "Спорт-Экспресс".
"Не могу согласиться с Дзюбой. Не все дело в защитниках, оборона начинается там, где потерян мяч. А там, где терялся мяч, игроки "Зенита" не сразу включались в отбор. Ни нападающие, в том числе и сам Дзюба, ни футболисты середины поля. У "Арсенала" быстрые исполнители, у которых поставлен скоростной переход из обороны в атаку. Туляки забили четыре, и помимо этого создали еще несколько отличных подходов в штрафной – например, нереализованный выход один на один. "Зенит" большую часть матчей провел не слишком эффективно в атаке, но одного-двух хватало голов для победы – в обороне команда всегда действовала организованно. Но при подготовке к "Арсеналу" Семак чего-то не учел. Линия обороны у "Зенита" медленная, и это становится особенно заметно при скоростных атаках соперника. Не получается отбирать мяч сразу. Когда соперник отыгрывал по пять-шесть человек, которые становились болельщиками с биноклями, остальным становится тяжело сдерживать оппонентов. Когда забивал Бакаев, "Зенит" остался без подстраховки – все защитники уступили туляку в скорости", - цитирует Рапопорта "Спорт-Экспресс".
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