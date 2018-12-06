Новости партнеров

Педро Роша: невозможно регулярно играть, если постоянно получаешь травмы

Форвард "Спартака" Педро Роша рассказал, почему мало играет.

"Я рассчитываю играть постоянно. Но увы, это невозможно, если ты постоянно сталкиваешься с травмами. Я рад, что после перерыва удалось выйти на поле.

Новый тренер всегда привносит изменения в команду. Надеюсь, в этот раз перемены будут к лучшему", - приводит слова бразильца "Чемпионат".
Теги: Педро Роша Спартак
Сегодня, 10:18
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(0)
#5  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 11:54)
  • -1
  •  (1)
online

Не понимаю, где и как может получить травму Педро Роша? Он же памятник?!
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#4  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 11:19)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ajax101
Вот как можно получать травмы, если не играешь?

дык уметь надо!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 10:45)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Работай на даче Измайлова. Бананы собирай.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  ajax101  Москва (Сегодня, 10:42)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Вот как можно получать травмы, если не играешь?
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#1  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 10:27)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
да гнать тебя мерзавца нужно в зашей! ни за что деньги получаешь! а за одно и тех кто на тебя 12 евролямов потратил!!!
продавать этого засранца или в аренду отправить, что бы хотя бы на его зарплату сильно не разоряться!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.