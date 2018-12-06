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Григорий Иванов: было бы прекрасно, если бы Шатов, Смолов, Кокорин и Мамаев завершили карьеры в "Урале"

Президент "Урала" Григорий Иванов поделился мнением о продлении ареста Павла Мамаева и Александра Кокорина.

"У нас в стране любят людей, которые понесли наказание, пострадали за свои грехи. Ведь сейчас многие поменяли свое отношение к футболистам. Теперь их поддерживают.

Так что, мне кажется, у нас бы весьма прибавилось болельщиков, возьми мы их к себе. Но если серьезно, мы бы не потянули зарплату сразу двух таких игроков.

Хотел бы, чтобы Шатов завершил карьеру в "Урале"? Да, это была бы красивая история. А еще если бы Смолов, Кокорин, Мамаев у нас оказались, вообще было бы прекрасно!" - сказал Иванов.

"СЭ"
Теги: Урал Шатов Смолов Кокорин Мамаев
Сегодня, 12:19
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#5  AnK.   (Сегодня, 13:52)
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online
Болеет за:
«Спартак»
А что ж ты,Гриша забыл "великомученика" Глушака?
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
#4  Смотрящий  Москва (Сегодня, 13:34)
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Было бы прекрасно,если бы ты, Гриша Иванов , заткнул свой фонтан.


Он Козьму Пруткова давно не слышит.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#3  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 13:29)
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online

Не дай Бог! Типун ему на язык! Футбольный "Урал" - это не клуб-поселение. Каторжники нам не нужны.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#2  Spartacus1971   (Сегодня, 12:46)
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Слишком много его за эти дни.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 12:33)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Было бы прекрасно,если бы ты, Гриша Иванов , заткнул свой фонтан.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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