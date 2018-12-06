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Илья Геркус: кубковые рельсы прокладываем дальше!

Гендиректор "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал победу над "Рубином" (1:0).

"Хороший кубковый матч. Сегодня было важно не пропустить. Вернемся к кубковой теме в феврале.

Спасибо, что вы с нами, друзья! Кубковые рельсы прокладываем дальше", – написал Геркус в твиттере.
Теги: Рубин Локомотив Геркус
Сегодня, 12:57
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#1  Яamon   (Сегодня, 13:40)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
вы б европейские проложили лучше, друзья
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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