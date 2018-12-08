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Абель Эрнандес: чувствую себя в ЦСКА как дома и хочу остаться, но решение будет принимать руководство (видео)

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес после победы над «Енисеем» (2:1) не прояснил своё будущее в клубе, но заявил о желании остаться, передаёт корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.



– Как играется в таких морозных условиях?

– Я уже привык к таким условиям, 4 года играл в Англии, климат более-менее похожий.

– А к команде и партнёрам привыкли?

– Я привык к требованиям тренера, взаимопонимание с партнёрами на хорошем уровне. Несмотря на то, что я пропустил много времени из-за травм, чувствую себя частью команды, мне всё ясно.

– Готовы ли сыграть в Мадриде?

– Я чувствую себя хорошо, полностью восстановился от травмы. Любой футболист хочет играть полный матч, так что, если тренер меня выберет, я, безусловно, готов.

– Остаётесь ли вы в ЦСКА?

– Этот вопрос переадресуем руководству клуба. Я же очень рад и счастлив, считаю, что это моя команда, чувствую себя как дома и делаю всё возможное, чтобы не подводить тренера своим отсутствием. А окончательное решение будет принимать руководство.

– Вы довольны своей игрой в прошедшей части сезона?

– Конечно, недоволен. Я выбыл из строя на длительное время по травмам. Но надеюсь, что останусь и в следующем году я смогу полностью раскрыться и дать ЦСКА то, что недодал в этот отрезок.
Теги: Эрнандес ЦСКА Rвидео
Сегодня, 18:00
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#3  KARASS   (Сегодня, 19:08)
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Цитата: voron (CSKA)
KARASS,
Я бы не стал списовать японца со счетов, мне кажется у него есть свои плюсы и дорога в развитии. Пока только нужно обосноваться в России и менталитету, а там глядишь попрёт. Ну не верю я, что клуб в нём ошибся. Ведь он хороший бизнес план для Гинера и поэтому должен засверкать для притяжения внимания страны восходящего солнца

для цсла явно не тянет и не улучшится даже не сомневайся -аренда для него лучшее на сегодня а после продажа вот увидишь -явно видно что не подходит
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
#2  voron (CSKA)  Москва (Сегодня, 18:49)
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Болеет за:
ЦСКА
KARASS,
Я бы не стал списовать японца со счетов, мне кажется у него есть свои плюсы и дорога в развитии. Пока только нужно обосноваться в России и менталитету, а там глядишь попрёт. Ну не верю я, что клуб в нём ошибся. Ведь он хороший бизнес план для Гинера и поэтому должен засверкать для притяжения внимания страны восходящего солнца
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
#1  KARASS   (Сегодня, 18:09)
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жаму в аренду останется ЧАЛОВ Эрнандес и молодой который с нового года начнет -будет не плохо можно в 2 напа играть ну а японец явно не игрок ЦСКА-только аренда
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
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