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Краснодар Динамо
Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Абель Эрнандес: чувствую себя в ЦСКА как дома и хочу остаться, но решение будет принимать руководство (видео)
Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес после победы над «Енисеем» (2:1) не прояснил своё будущее в клубе, но заявил о желании остаться, передаёт корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.
– Как играется в таких морозных условиях?
– Я уже привык к таким условиям, 4 года играл в Англии, климат более-менее похожий.
– А к команде и партнёрам привыкли?
– Я привык к требованиям тренера, взаимопонимание с партнёрами на хорошем уровне. Несмотря на то, что я пропустил много времени из-за травм, чувствую себя частью команды, мне всё ясно.
– Готовы ли сыграть в Мадриде?
– Я чувствую себя хорошо, полностью восстановился от травмы. Любой футболист хочет играть полный матч, так что, если тренер меня выберет, я, безусловно, готов.
– Остаётесь ли вы в ЦСКА?
– Этот вопрос переадресуем руководству клуба. Я же очень рад и счастлив, считаю, что это моя команда, чувствую себя как дома и делаю всё возможное, чтобы не подводить тренера своим отсутствием. А окончательное решение будет принимать руководство.
– Вы довольны своей игрой в прошедшей части сезона?
– Конечно, недоволен. Я выбыл из строя на длительное время по травмам. Но надеюсь, что останусь и в следующем году я смогу полностью раскрыться и дать ЦСКА то, что недодал в этот отрезок.
– Как играется в таких морозных условиях?
– Я уже привык к таким условиям, 4 года играл в Англии, климат более-менее похожий.
– А к команде и партнёрам привыкли?
– Я привык к требованиям тренера, взаимопонимание с партнёрами на хорошем уровне. Несмотря на то, что я пропустил много времени из-за травм, чувствую себя частью команды, мне всё ясно.
– Готовы ли сыграть в Мадриде?
– Я чувствую себя хорошо, полностью восстановился от травмы. Любой футболист хочет играть полный матч, так что, если тренер меня выберет, я, безусловно, готов.
– Остаётесь ли вы в ЦСКА?
– Этот вопрос переадресуем руководству клуба. Я же очень рад и счастлив, считаю, что это моя команда, чувствую себя как дома и делаю всё возможное, чтобы не подводить тренера своим отсутствием. А окончательное решение будет принимать руководство.
– Вы довольны своей игрой в прошедшей части сезона?
– Конечно, недоволен. Я выбыл из строя на длительное время по травмам. Но надеюсь, что останусь и в следующем году я смогу полностью раскрыться и дать ЦСКА то, что недодал в этот отрезок.
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