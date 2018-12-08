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Александр Максименко - в старте "Спартака" на матч с "Анжи", Комбаров в запасе

"Спартак" объявил состав на матч 17-го тура премьер-лиги против "Анжи".

"Спартак": Максименко - Рассказов, Джикия, Кутепов, Мельгарехо - Глушаков, Попов, Ломовицкий, Ханни - Зе Луиш, Адриано.

Запасные: Селихов, Поплевченков, Комбаров, Петкович, Гапонов, Самедов, Джано, Ташаев, Тимофеев, Игнатов, Мелкадзе, Роша.
Теги: Максименко Спартак Анжи
Сегодня, 18:52
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#8  Blessing  Спб (Сегодня, 19:45)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Смотрящий
Комбарова нет в старте.
Смелый эксперимент! )

С языка снял, рисковый чёрт, этот Кононов, ему бы по логике, проверенных ставить до межсезонья, а тут.....
Думаю, как всегда, на это решение повлияли сверху.

Цитата: Кот КБ Матроскин
сегодня ломают крысятину( проплачено)

Одну не поможет, всех не переломают.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#7  Riders1990  bunker (Сегодня, 19:36)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кот КБ Матроскин
сегодня ломают крысятину( проплачено)

Кем?Кафельниковым?)


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#6  Женёка  Дзержинск (Сегодня, 19:25)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ло-мо-виц-кий - за * бал!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
#5  GPS   (Сегодня, 19:23)
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online

Вот это дело!
Можно на 30-й минуте Глушакова на Игнатова поменять.)))


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#СпартакБезГлушакова
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#4  Смотрящий  Москва (Сегодня, 19:13)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Комбарова нет в старте.
Смелый эксперимент! )


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#3  Хлестов  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:12)
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Болеет за:
«Спартак»
Мельга выглядит на позиции лз предпочтительнее Димаса


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Бомж - это звучит гордо .А мартышка -обидно, но по существу.
Регистрация: 22.11.2018 [жалоба]
#2  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 19:00)
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
сегодня ломают крысятину( проплачено)
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#1  zloy   (Сегодня, 18:57)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Барселона»
поглядим
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
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