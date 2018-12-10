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Николай Писарев назначен новым главным тренером "Урожая"

Николай Писарев назначен новым главным тренером "Урожая". Евгений Калешин ранее в этом месяце покинул пост главного тренера по состоянию здоровья.

Летом Писарев был был приглашен в краснодарский клуб на должность спортивного директора. "Урожай" после 16 туров в первенстве Олимп-ПФЛ зона "Юг" занимает второе место в турнирной таблице, сообщает официальный сайт "Урожая".
Теги: Писарев
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