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Скрипченко потребовал от махачкалинского клуба три млн рублей

Бывший главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко потребовал от махачкалинского клуба три млн рублей. Об этом сообщает телеграм-канал "Мутко против".

Скрипченко был наставником "Анжи" в прошлом сезоне, по итогам которого клуб вылетел в ФНЛ, проиграв в стыковых матчах "Енисею" (0:3 и 4:3). После этого наставник был уволен со своего поста, но клуб так и не заплатил ему компенсацию за досрочный разрыв контракта.
Теги: Скрипченко Анжи
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