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Защитник "Ростова" Артем Щадин успешно перенес операцию

Защитник "Ростова" Артем Щадин сегодня перенес операцию на руке, сообщает пресс-служба клуба.

Операция была сделана в Ярославле. 25-летний Щадин восстановится за не слишком продолжительный срок.

Теги: Ростов
Сегодня, 14:41
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