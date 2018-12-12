Новости партнеров

Дмитрий Парфенов: "Урал" способен на большее - мы должны хорошо подготовиться ко второй части сезона

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов оценил выступление своей команды в первой части сезона.

"Мы могли взять больше очков в чемпионате. Уверен, команда способна на большее. Ребята сами об этом знают. И они хотят добиваться результата.

Теперь наша задача с пользой провести время до возобновления сезона и хорошенько подготовиться", - цитирует специалиста официальный сайт клуба.
Теги: Урал Парфенов
Сегодня, 14:44
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
#2  Батька   (Сегодня, 14:59)
  • -2
  •  (2)

Я думаю Парфенов следующий тренер Спартака....не сразу конечно не скоро но будет !!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#1  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 14:54)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Только не так как перед началом сезона готовтесь, а то в первой игре дома от Анжи влетели.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.