Анзор Кавазашвили: начинаю нервничать, когда смотрю "Спартак", потому что не знаю, что будет

Бывший вратарь "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился своим мнением о работе Олега Кононова на посту главного тренера москвичей."Спартак" на данный момент занимает 4-е место в премьер-лиге, имея в активе 28 очков после 17 туров. В Лиге Европы красно-белые в группе G заняли последнее, 4-е место, набрав пять очков в шести матчах.- Вижу прогресс. Выстроились хорошие отношения между футболистами и тренером. Также присутствует уважение к ветеранам футбола, особенно после прихода Кононова. Главное то, что игроки понимают, что им некуда деваться и надо своей игрой доказывать, что они являются основной частью этого механизма.Тренер должен им вбить в голову, что члены коллектива выступают не только для себя, а для людей и страны. Потому что команда, которая проигрывает в европейских турнирах, позорит не свой клуб, а нас, Россию.- Особенно в то время, когда начинаются политические гонения над российскими инициативами, которые вокруг да около устраивают различные экстремистские организации. Не хочу лезть в политику. Наши мальчики должны понять, что надо играть сегодня так, как играли в свое время Шостакович, Бах. А люди смотрели на них с вожделением и с радостью.- Буду доволен, когда увижу "Спартак" таким, каким он был при Бескове, Симоняне. Мы выходили и знали, что победим любой клуб, даже грозное киевское "Динамо", который доминировал в течение трех лет. Буду горд тогда, когда увижу, что команда играет так, что у меня душа радуется. Когда смотрю футбол, неважно где - дома или на стадионе у меня присутствует страх, потому что не знаю, что будет. Начинаю нервничать, дергаться. Не хватает сил орать, потому что это бесполезно. Хочу, чтобы в команде было взаимопонимание, чтобы она была единым механизмом. Пока этого не вижу.