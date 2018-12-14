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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Кокорин написал особое заявление о своем здоровье
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сказала, что поменяется в условиях содержания полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина.
Напомним, Мамаев вместе с Кокориным сейчас находятся под стражей в СИЗО "Бутырка", им предъявлены обвинения по статьям 116-й ("Побои") и 213-й ("Хулиганство") УК РФ за избиение Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. Изначально футболисты должны были пробыть в "Бутырке" до 8 декабря текущего года, но Тверской суд Москвы по просьбе следствия продлил меру пресечения до 8 февраля 2019 года. Адвокаты игроков уже подали апелляции на это решение суда, которые рассмотрят 18 декабря.
– Как относитесь к продлению ареста?
– Наш суд справедлив, как вы знаете. Он учитывает все детали и ориентируется на материалы следствия. Не знаю нюансов их дело и не являюсь следователем. Моя позиция такова: не должны нарушаться права человека при содержании; необходимо оказывать своевременную медицинскую помощь; видеонаблюдение должно работать так, как надо. Вот это моя история. Правильно или неправильно вынес суд решение, уже не ко мне вопрос.
– За последние дни появились какие-то жалобы от них?
– Нет, никаких жалоб нет. Более того, некоторые коллеги из ОНК (Общественная наблюдательная комиссия. – Прим. "СЭ") давали комментарии о болезни Саши Кокорина, но под этим нет почвы. Он даже написал особое заявление, оно лежит у меня на столе, что в медицинскую часть не обращался и чувствует себя нормально. За все время пребывания к помощи медиков он не прибегал. Со здоровьем нормально.
– Знаете, как будет устроен Новый год для них?
– Лично для них ничего особенного устроено не будет. Если только каким-то образом во всем СИЗО состоятся мероприятия. Как обычно бывает, в эти дни вводится улучшенное качество питания, а также праздничный обед. Естественно, подарки им никто не принесет, кроме близких родственников (смеется). Дед Мороз и Снегурочка вряд ли к ним придут.
"Спорт-Экспресс"
Напомним, Мамаев вместе с Кокориным сейчас находятся под стражей в СИЗО "Бутырка", им предъявлены обвинения по статьям 116-й ("Побои") и 213-й ("Хулиганство") УК РФ за избиение Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. Изначально футболисты должны были пробыть в "Бутырке" до 8 декабря текущего года, но Тверской суд Москвы по просьбе следствия продлил меру пресечения до 8 февраля 2019 года. Адвокаты игроков уже подали апелляции на это решение суда, которые рассмотрят 18 декабря.
– Как относитесь к продлению ареста?
– Наш суд справедлив, как вы знаете. Он учитывает все детали и ориентируется на материалы следствия. Не знаю нюансов их дело и не являюсь следователем. Моя позиция такова: не должны нарушаться права человека при содержании; необходимо оказывать своевременную медицинскую помощь; видеонаблюдение должно работать так, как надо. Вот это моя история. Правильно или неправильно вынес суд решение, уже не ко мне вопрос.
– За последние дни появились какие-то жалобы от них?
– Нет, никаких жалоб нет. Более того, некоторые коллеги из ОНК (Общественная наблюдательная комиссия. – Прим. "СЭ") давали комментарии о болезни Саши Кокорина, но под этим нет почвы. Он даже написал особое заявление, оно лежит у меня на столе, что в медицинскую часть не обращался и чувствует себя нормально. За все время пребывания к помощи медиков он не прибегал. Со здоровьем нормально.
– Знаете, как будет устроен Новый год для них?
– Лично для них ничего особенного устроено не будет. Если только каким-то образом во всем СИЗО состоятся мероприятия. Как обычно бывает, в эти дни вводится улучшенное качество питания, а также праздничный обед. Естественно, подарки им никто не принесет, кроме близких родственников (смеется). Дед Мороз и Снегурочка вряд ли к ним придут.
"Спорт-Экспресс"
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