Гаджи Гаджиев: если команда играет строго, дисциплинировано, – тут же начинаются разговоры о том, что это оборонительный футбол

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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Экс-наставник «Анжи», «Крыльев Советов» и «Амкара» в интервью корреспонденту портала Rusfootball.info прокомментировал неудачное выступление российских клубов в Лиге Европы.
- «Краснодар», «Зенит» и «Спартак» уступили в Лиге Европы с общим счётом 0:7. Был ли это «черный четверг» российского футбола?
- Все команды проиграли закономерно. Как говорится, «игра идёт 90 минут, а бой продолжается ещё следующие сутки». И в каком направлении идут все эти обсуждения? «Атакующий футбол», «команда не показывает атаки», «команда играла трусливо» или нет. На мой взгляд всё это – недостаточно глубокие разговоры. Ведь все эти игры, на мой взгляд, были проиграны по одной простой причине: команды действовали недостаточно надёжно и дисциплинировано. На поле они делали то, чего были не должны делать. Как не имеют права делать. И это было в целом ряде ситуаций.
Есть некие, более простые и менее громкие сущности, чем то, о чем мы часто говорим. Есть целая плеяда громких речей: «Надо смелее играть, надо вперёд идти, нужно играть по такой или эдакой схеме…». Безусловно нужно быть и смелее, и агрессивнее. Безусловно нужно владеть инициативой.
Но в основе игры всё равно находятся более простые элементы: на поле команде нужно быть организованными, дисциплинированными. Нужно играть надёжно. Футбольная команда — это система. А любую систему характеризует надёжность. Система должна отвечать этим требованиям.
К примеру, вы ведь не сядете за руль автомобиля у которой двигатель сломан? Пусть даже это будет Mercedes, но вы скорее сядете за руль пусть и более простого, но надёжного и рабочего корейца. Тоже самое касается и футбольной команды.
И как мне кажется – вчера с нашими клубами и приключилась именно эта история. Игровые схемы, задачи, соперники - они у всех различались. Но вот с надёжностью и организованностью были серьёзные проблемы у всех. На поле каждый игрок должен строго выполнять свои функции. Это Азбука, это основа игры.
А обсуждения вокруг матчей этой самой проблематики касаются слишком уж редко. Зато всем, например, кажется – начни наши команды играть смелее, начни все играть в атакующий футбол – мы у вообще у всех выиграем. Но это же несерьёзно. Ни у кого мы так не выиграем. Выходить на поле в режиме «шашки наголо» - мы ничего не добьёмся. Никого мы так не обыграем. Но почему-то всегда во главе обсуждений матчей идут именно эти тезисы.
Надежность действий является основой для хорошей игры. Есть вещи, которые делать можно, а есть те, которые на поле делать нельзя. И нас за это очень часто наказывают.
К примеру, рассмотрим передачу вратаря «Краснодара», что была прервана – она бы прошла. Что тогда, был бы создал острый момент? Был бы забит гол? У адресата этого паса появилась бы острая позиция? Нет, до ворот соперника была ещё огромная дистанция. И вероятность получить от этого преимущество в игр гораздо ниже, чем моментально потерять мяч и пропустить гол. Сто раз так сыграешь, но можешь даже и к воротам соперника не подойти. Тогда зачем так играть? Какой смысл? Так играть нельзя.
Когда ты встречаешься с командами более низкого уровня – можно допустить некие элементарные просчёты: где-то моментами сыграть недисциплинированно, неорганизованно. А потом, за счёт превосходства в мастерстве – переиграть соперников. Но в матчах на уровне еврокубков этого делать уже точно нельзя.
- О каких ещё просчётах вы говорите?
- К примеру, можно ли отдавать мяч соперникам так, как это делал «Краснодар»? Или другой пример – центральный защитник «Зенита» Мевля около своей штрафной раскручивается и обыгрывает игрока. Так ведь нельзя играть в защите.
По «Спартаку» скажу так: целостности у них в игре нет. Где-то моменты они создают, но при этом разрывы между игроками и линиями довольно серьёзные. Плюс, «Спартак» стремится в том числе играть в стенки. Но ведь против этих самых «стеночек» нужно ведь тоже уметь играть? А как им забили один из мячей? Выход через ту же самую стенку.
Плюс, вчера у всех наших команд слишком уж легко за спину защитникам просачивались игроки соперников. Упустить соперника за спину – достаточно серьёзный для игрока обороны промах. А когда соперник через спину ушёл от тебя на 3-4 метра – это не дело.
- Получается, вчера просто футболисты не выполняли свои профессиональные обязанности на поле?
- Ну просто есть такие, достаточно простые вещи, которые футболисты должны выполнять. Понимаю, с моей стороны это выглядит так, будто я словно обвиняю игроков – что они, «балбесы-барбосы» и так далее. Но ведь речь на самом деле совсем не об этом. Говорю лишь о том, что есть базовые, элементарные требования в футболе, которые нужно соблюдать. Это требования самой игры: нужно играть более дисциплинировано, более строго, более ответственно за каждый игровой эпизод.
- То есть наши футболисты не играли в последнем тура Лиги Европы надёжно?
- Вы понимаете, многие так всё время играют. Это у нас приветствуется. Получается парадокс – если команда играет строго, дисциплинировано, быстро возвращается и перестраивается при потере мяча, закрывает зоны – тут же начинаются разговоры о том, что это оборонительный футбол.
Сколько бы у вас не играло в атаке, 7, 8, 9 игроков, но если при потере мяча вы быстро возвращаетесь в оборону – все начинают говорить что вы играете в оборонительный футбол. У нас есть явный перегиб в этом плане. Надо понимать, что нельзя атаку отрывать от обороны. Футбол - это единое целое. Они друг от друга очень зависимы. А наш мозг должен драбить, чтобы анализировать. Он не может анализировать в целом явление. Что такое атакующий футбол? Это когда оставляете в обороне одного игрока, а остальные бегут в атаку? Во всех трех играл Лиги Европы наши клубы ни одного гола не забили. ЦСКА в Лиге чемпионов играл надежно. Была ситуация, когда "Реал" мог забить гол.
- Дисциплину на поле мы называем антифутболом?
- Так тоже нельзя говорить. Конечно не считаем. Про антифтубол никто не говорит. Мы говорим о том, что требования игры нужно выполнять. Надежность есть основа игры. Любая конструкция, любая система должна отличаться надежностью. Здание построили. Чем оно должно отличаться? Надежностью. И красивым фасадом. Но в первую очередь надежностью. Если футболист хорошо подготовлен и владеет техникой, работоспособный, мозги на месте, то он будет хорошо обращаться с мячом, будет успевать в атаке и в обороне. Красота внутри такого находится. Хорошо, когда здание надежное и красивое.
- «Краснодар», «Зенит» и «Спартак» уступили в Лиге Европы с общим счётом 0:7. Был ли это «черный четверг» российского футбола?
- Все команды проиграли закономерно. Как говорится, «игра идёт 90 минут, а бой продолжается ещё следующие сутки». И в каком направлении идут все эти обсуждения? «Атакующий футбол», «команда не показывает атаки», «команда играла трусливо» или нет. На мой взгляд всё это – недостаточно глубокие разговоры. Ведь все эти игры, на мой взгляд, были проиграны по одной простой причине: команды действовали недостаточно надёжно и дисциплинировано. На поле они делали то, чего были не должны делать. Как не имеют права делать. И это было в целом ряде ситуаций.
Есть некие, более простые и менее громкие сущности, чем то, о чем мы часто говорим. Есть целая плеяда громких речей: «Надо смелее играть, надо вперёд идти, нужно играть по такой или эдакой схеме…». Безусловно нужно быть и смелее, и агрессивнее. Безусловно нужно владеть инициативой.
Но в основе игры всё равно находятся более простые элементы: на поле команде нужно быть организованными, дисциплинированными. Нужно играть надёжно. Футбольная команда — это система. А любую систему характеризует надёжность. Система должна отвечать этим требованиям.
К примеру, вы ведь не сядете за руль автомобиля у которой двигатель сломан? Пусть даже это будет Mercedes, но вы скорее сядете за руль пусть и более простого, но надёжного и рабочего корейца. Тоже самое касается и футбольной команды.
И как мне кажется – вчера с нашими клубами и приключилась именно эта история. Игровые схемы, задачи, соперники - они у всех различались. Но вот с надёжностью и организованностью были серьёзные проблемы у всех. На поле каждый игрок должен строго выполнять свои функции. Это Азбука, это основа игры.
А обсуждения вокруг матчей этой самой проблематики касаются слишком уж редко. Зато всем, например, кажется – начни наши команды играть смелее, начни все играть в атакующий футбол – мы у вообще у всех выиграем. Но это же несерьёзно. Ни у кого мы так не выиграем. Выходить на поле в режиме «шашки наголо» - мы ничего не добьёмся. Никого мы так не обыграем. Но почему-то всегда во главе обсуждений матчей идут именно эти тезисы.
Надежность действий является основой для хорошей игры. Есть вещи, которые делать можно, а есть те, которые на поле делать нельзя. И нас за это очень часто наказывают.
К примеру, рассмотрим передачу вратаря «Краснодара», что была прервана – она бы прошла. Что тогда, был бы создал острый момент? Был бы забит гол? У адресата этого паса появилась бы острая позиция? Нет, до ворот соперника была ещё огромная дистанция. И вероятность получить от этого преимущество в игр гораздо ниже, чем моментально потерять мяч и пропустить гол. Сто раз так сыграешь, но можешь даже и к воротам соперника не подойти. Тогда зачем так играть? Какой смысл? Так играть нельзя.
Когда ты встречаешься с командами более низкого уровня – можно допустить некие элементарные просчёты: где-то моментами сыграть недисциплинированно, неорганизованно. А потом, за счёт превосходства в мастерстве – переиграть соперников. Но в матчах на уровне еврокубков этого делать уже точно нельзя.
- О каких ещё просчётах вы говорите?
- К примеру, можно ли отдавать мяч соперникам так, как это делал «Краснодар»? Или другой пример – центральный защитник «Зенита» Мевля около своей штрафной раскручивается и обыгрывает игрока. Так ведь нельзя играть в защите.
По «Спартаку» скажу так: целостности у них в игре нет. Где-то моменты они создают, но при этом разрывы между игроками и линиями довольно серьёзные. Плюс, «Спартак» стремится в том числе играть в стенки. Но ведь против этих самых «стеночек» нужно ведь тоже уметь играть? А как им забили один из мячей? Выход через ту же самую стенку.
Плюс, вчера у всех наших команд слишком уж легко за спину защитникам просачивались игроки соперников. Упустить соперника за спину – достаточно серьёзный для игрока обороны промах. А когда соперник через спину ушёл от тебя на 3-4 метра – это не дело.
- Получается, вчера просто футболисты не выполняли свои профессиональные обязанности на поле?
- Ну просто есть такие, достаточно простые вещи, которые футболисты должны выполнять. Понимаю, с моей стороны это выглядит так, будто я словно обвиняю игроков – что они, «балбесы-барбосы» и так далее. Но ведь речь на самом деле совсем не об этом. Говорю лишь о том, что есть базовые, элементарные требования в футболе, которые нужно соблюдать. Это требования самой игры: нужно играть более дисциплинировано, более строго, более ответственно за каждый игровой эпизод.
- То есть наши футболисты не играли в последнем тура Лиги Европы надёжно?
- Вы понимаете, многие так всё время играют. Это у нас приветствуется. Получается парадокс – если команда играет строго, дисциплинировано, быстро возвращается и перестраивается при потере мяча, закрывает зоны – тут же начинаются разговоры о том, что это оборонительный футбол.
Сколько бы у вас не играло в атаке, 7, 8, 9 игроков, но если при потере мяча вы быстро возвращаетесь в оборону – все начинают говорить что вы играете в оборонительный футбол. У нас есть явный перегиб в этом плане. Надо понимать, что нельзя атаку отрывать от обороны. Футбол - это единое целое. Они друг от друга очень зависимы. А наш мозг должен драбить, чтобы анализировать. Он не может анализировать в целом явление. Что такое атакующий футбол? Это когда оставляете в обороне одного игрока, а остальные бегут в атаку? Во всех трех играл Лиги Европы наши клубы ни одного гола не забили. ЦСКА в Лиге чемпионов играл надежно. Была ситуация, когда "Реал" мог забить гол.
- Дисциплину на поле мы называем антифутболом?
- Так тоже нельзя говорить. Конечно не считаем. Про антифтубол никто не говорит. Мы говорим о том, что требования игры нужно выполнять. Надежность есть основа игры. Любая конструкция, любая система должна отличаться надежностью. Здание построили. Чем оно должно отличаться? Надежностью. И красивым фасадом. Но в первую очередь надежностью. Если футболист хорошо подготовлен и владеет техникой, работоспособный, мозги на месте, то он будет хорошо обращаться с мячом, будет успевать в атаке и в обороне. Красота внутри такого находится. Хорошо, когда здание надежное и красивое.
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