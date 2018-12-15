Новости партнеров

Олег Романцев: лезть в личную жизнь Глушакова - просто гнусно!

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев поддержал капитана красно-белых Дениса Глушакова.

"Меня возмутили голословные обвинения в сговоре при выборах капитана. Меня выбирали им и в "Спартаке", и в сборной. Это было тайное голосование, где неизвестно, кто и за кого. Можно было только узнать, сколько человек голосовало. А кто за кого – невозможно, поскольку потом записки с фамилиями уничтожали.

Никогда не участвовал ни в каких заговорах, не плел интриг. Футбол – игра! И этим все сказано. А здесь такая грязь. Да еще в "Спартаке"! А влезать в личную жизнь Глушакова – просто гнусно!" - приводит слова Романцева "СЭ".
Теги: Романцев Глушаков
Сегодня, 10:38
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(2)
#3  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 11:08)
  • +1
  •  (1)
online

Не плел интриг! Кто Бескова, Садырина слил. Верность.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#2  cska1971  Москва (Сегодня, 10:57)
  • +2
  •  (2)
online

Не нужно выкладывать личную жизнь на всеобщее обозрение, тогда в нее никто не будет лезть.
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#1  атебечо   (Сегодня, 10:48)
  • 0
  •  (4)
online

всплыл кусок говна))
Регистрация: 10.12.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.