Денис Глушаков уехал из полиции после допроса

Сотрудники УВД ЗАО по Москве допросили полузащитника и капитана "Спартака" Дениса Глушакова по делу об угрозах его жене Дарье.В настоящее время супруги находятся в стадии расторжения брака.Как сообщил представитель правоохранительных органов, футболист ответил на вопросы следователя и покинул отделение полиции.Ранее в сети была опубликована аудиозапись, на которой Глушаков в нецензурной форме угрожает жене. Согласно УК РФ, наказанием за угрозу жизни или здоровью (статья 119) могут служить заключение под стражу, тюремное заключение на срок от двух лет, работы исправительного и обязательного характера или штрафы.Денис Глушаков женился на Дарье Шрамченко (девичья фамилия) в 2009 году. Пара воспитывает двух дочерей – Валерию и Александру.Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу считает питерцев фаворитами, в паре 1/16 финала Лиги Европы с "Фенербахче".