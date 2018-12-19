Источник: Михаил Галактионов утверждён на посту главного тренера молодёжной сборной России

Исполняющий обязанности главного тренера молодёжной сборной России Михаил Галактионов был официально утверждён на этом посту.Соответствующее решение было принято во время проходящего в данный момент заседания исполкома Российского футбольного союза.Напомним, предыдущим рулевым молодёжной сборной России был Евгений Бушманов, который был отправлен в отставку после неудачного выступления национальной команды в отборочном цикле чемпионата Европы 2019 года.