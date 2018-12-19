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Исполком РФС принял решение оставить без изменений статус белорусских футболистов

Футболисты из Белоруссии продолжат считаться легионерами в российском футболе, сообщает "СЭ".

Сегодня исполком РФС обсуждал этот вопрос поставленный на повестку Министерством спорта России, однако решение не было принято.

В РФС решили вернуться к этому вопросу позднее и рассмотреть статус и других легионеров из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Сегодня, 13:42
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#4  Батька   (Сегодня, 15:53)
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online

Цитата: cska1971
У нас есть белорусские футболисты?

тренер 5 миллионов каждый год вроде платит !
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#3  120220   (Сегодня, 14:41)
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Болеет за:
«Урал»
Евреи только статус имеют гражданина России, а белорусы далеки от Русичей и язык у них не понятный. ЕВРЕЕ ЛУЧШЕ ВСЕХ.
Регистрация: 29.07.2008 [жалоба]
#2  cska1971  Москва (Сегодня, 14:23)
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online

Цитата: golden Axe
Пусть Гинер платит налог


У нас есть белорусские футболисты?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#1  golden Axe   (Сегодня, 13:50)
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Болеет за:
«Спартак»
Пусть Гинер платит налог ,а не решает свои проблемы за счёт РФС,ушлаеб еврейский
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
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