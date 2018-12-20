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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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13:47
Игорь Коновалов: меня все устраивает в "Рубине", но слухи об интересе "Спартака" и "Зенита", конечно, приятны
Игорь Коновалов: меня все устраивает в "Рубине", но слухи об интересе "Спартака" и "Зенита", конечно, приятны
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Глушаков, Березуцкие и Игнашевич сдают экзамен на тренерскую лицензию категории "А"
Капитан "Спартака" Денис Глушаков, а также братья Березуцкие и Сергей Игнашевич в Высшей школе тренеров сдают экзамен "Теория и методика спортивной тренировки в футболе" на лицензию УЕФА уровня "А".
Она дает права работать на посту главного тренера во 2-м дивизионе и помощником – в высшем дивизионе любого европейского чемпионата.
Среди слушателей экс-игроки сборной России и клубов РПЛ: Руслан Аджинджал, Максим Астафьев, Алексей и Василий Березуцкие, Антон Бобер, Томаш Выходил, Владимир Габулов, Денис Глушаков, Гекдениз Карадениз, Владимир Джубанов, Денис Евсиков, Андрей Ещенко, Алексей Иванов, Сергей Игнашевич, Тимофей Калачев, Виталий Калешин, Александр Кержаков, Денис Колодин, Дмитрий и Кирилл Комбаровы, Сергей Корниленко, Владимир Корытько, Олег Кузьмин, Михаил Осинов, Антон Рогочий, Сергей Рынков, Дмитрий А. Смирнов, Антон Хазов, Роман Шишкин.
"СЭ"
Она дает права работать на посту главного тренера во 2-м дивизионе и помощником – в высшем дивизионе любого европейского чемпионата.
Среди слушателей экс-игроки сборной России и клубов РПЛ: Руслан Аджинджал, Максим Астафьев, Алексей и Василий Березуцкие, Антон Бобер, Томаш Выходил, Владимир Габулов, Денис Глушаков, Гекдениз Карадениз, Владимир Джубанов, Денис Евсиков, Андрей Ещенко, Алексей Иванов, Сергей Игнашевич, Тимофей Калачев, Виталий Калешин, Александр Кержаков, Денис Колодин, Дмитрий и Кирилл Комбаровы, Сергей Корниленко, Владимир Корытько, Олег Кузьмин, Михаил Осинов, Антон Рогочий, Сергей Рынков, Дмитрий А. Смирнов, Антон Хазов, Роман Шишкин.
"СЭ"
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