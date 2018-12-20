Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Тренер "Краснодара": лимит нужно убирать. Тогда наши футболисты будут развиваться

Главный тренер "Краснодара" Олег Фоменко высказался за отмену лимита на легионеров.

На данный момент в составе одной команды в РПЛ могут выйти шесть легионеров.

"Лимит нужно убирать. Должна быть здоровая, честная конкуренция. Тогда наши футболисты будут развиваться. А лимит их ограничивает.

Не ограничивают ли их огромные деньги в нашем футболе? В европейском зарплаты тоже большие. И уж точно не стоит винить в этом игроков", - сказал Фоменко.

"Спорт24"
Теги: Краснодар Фоменко
Сегодня, 21:05
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(3)
#2  Realist2000   (Сегодня, 22:13)
  • -3
  •  (3)

Его надо ужесточить,тогда может что-нибудь и получится.Лучше пусть будет пара-тройка хороших,чем шесть посредственностей и тогда россияне будут конкурировать между собой.А сейчас на поле выпускают затраченные деньги в первую очередь при остальных равных показателей.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#1  diego milito 22   (Сегодня, 21:14)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Твой "Краснодар" при полной отмене лимита на иностранцев все равно никогда не выиграет ЛЕ, не говоря уже, о ЛЧ.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.