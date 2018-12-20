Тренер "Краснодара": лимит нужно убирать. Тогда наши футболисты будут развиваться

Главный тренер "Краснодара" Олег Фоменко высказался за отмену лимита на легионеров.На данный момент в составе одной команды в РПЛ могут выйти шесть легионеров."Лимит нужно убирать. Должна быть здоровая, честная конкуренция. Тогда наши футболисты будут развиваться. А лимит их ограничивает.Не ограничивают ли их огромные деньги в нашем футболе? В европейском зарплаты тоже большие. И уж точно не стоит винить в этом игроков", - сказал Фоменко.