Дмитрий Стоцкий: вся основная работа и борьба "Краснодара" еще впереди

Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий поделился мнением о выступлении команды в первой половине сезона."У нас был очень неплохой отрезок, даже жаль, что наступила пауза. Мы решили задачу выхода в плей-офф Лиги Европы, идем в лидерах чемпионата России, продолжаем борьбу в Кубке страны. Но это лишь промежуточные результаты. Вся основная работа и борьба еще впереди.Менталитет победителей? Мне тяжело судить, так как текущий сезон для меня первый в составе "Краснодара". Но кажется, что с менталитетом у нас все порядке. Надо просто больше работать и верить в то, что мы делаем", — сказал Стоцкий.