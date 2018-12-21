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Дмитрий Стоцкий: вся основная работа и борьба "Краснодара" еще впереди

Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий поделился мнением о выступлении команды в первой половине сезона.

"У нас был очень неплохой отрезок, даже жаль, что наступила пауза. Мы решили задачу выхода в плей-офф Лиги Европы, идем в лидерах чемпионата России, продолжаем борьбу в Кубке страны. Но это лишь промежуточные результаты. Вся основная работа и борьба еще впереди.

Менталитет победителей? Мне тяжело судить, так как текущий сезон для меня первый в составе "Краснодара". Но кажется, что с менталитетом у нас все порядке. Надо просто больше работать и верить в то, что мы делаем", — сказал Стоцкий.
Теги: Краснодар Стоцкий
Сегодня, 08:49
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