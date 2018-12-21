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"Спартак" представил новичка Айртона (видео)

Пресс-служба "Спартака" опубликовала видеоролик с презентацией новичка Айртона Лукаса.

На видео бразилец посетил "Открытие Арену" и раздевалку команды.



Айртон будет выступать в "Спартаке" под 6-м номером.
Теги: Спартак Айртон
Сегодня, 12:48
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19
(1)
#19  safonas   (Сегодня, 14:55)
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: utekay
Свиньи - мутанты какие-то... губастые, ушастые, и даже чёрные

тебе хоть лет 10 есть? последний раз еще в школе слышал когда люди к внешности прикапывались


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#18  Blessing  Спб (Сегодня, 14:20)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Свиньи - мутанты какие-то... губастые, ушастые, и даже чёрные

В традиционном понимании красно-белого сословия, это и есть настоящий образ представителя народной команды, воплотившего в себе чаяния русской души.

Цитата: капля никотина
А что он в конце сказал??? Наxyй пошли???

Это он потом скажет.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#17  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 14:14)
  • -1
  •  (1)

liasport433,
Филип Киркоров.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#16  liasport433   (Сегодня, 14:08)
  • 0
  •  (6)

Цитата: utekay
Свиньи - мутанты какие-то... губастые, ушастые, и даже чёрные


ты на фейсы кокорина посмотри шатова разноногово, кузяева и тд, прямо блещут красотой, что не рожа то кривая!!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#15  utekay  Россия (Сегодня, 14:05)
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Свиньи - мутанты какие-то... губастые, ушастые, и даже чёрные


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#14  МАРТ  тюмень (Сегодня, 13:56)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: CSKA085
посмотрел на поле и пошел в раздевалку чеканить))) будут с рошей мячик пинать теперь)

" Монако Головинв"...ну ты и вЗбЗдНул.. smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#13  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 13:36)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
угу за Кариокой ща Барса и Челси бегает, но он мечтает вернуться в Спартак

А мне на твоих коней пох


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#12  HardWar  Спб. (Сегодня, 13:34)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: liasport433
Цитата: HardWar
Фейсом на Зобнина похож.


пепе,тьяго силву скорее , чем на зобнина

Точняк. Думаю, кого он еще напоминает.


--------------------
С детства за Тосно
Регистрация: 6.11.2011 [жалоба]
#11  anonymous   (Сегодня, 13:34)
  • -2
  •  (4)

Цитата: Лечащий Врач
Цитата: Gilmor
По роликам ютуба такое же унылое гавно как и Кариока

Это уг стало лучшим АМ в Бразилии.А Валера его в опорниках гнобил

угу за Кариокой ща Барса и Челси бегает, но он мечтает вернуться в Спартак
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#10  liasport433   (Сегодня, 13:30)
  • +2
  •  (4)

Цитата: HardWar
Фейсом на Зобнина похож.


пепе,тьяго силву скорее , чем на зобнина
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#9  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 13:20)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Gilmor
По роликам ютуба такое же унылое гавно как и Кариока

Это уг стало лучшим АМ в Бразилии.А Валера его в опорниках гнобил


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#8  CSKA085  Москва (Сегодня, 13:18)
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
посмотрел на поле и пошел в раздевалку чеканить))) будут с рошей мячик пинать теперь)
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#7  Gilmor  Курск (Сегодня, 13:11)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
Цитата: Gilmor
Цитата: nedva
Ну что, добро пожаловать и поглядим-с... Под 6-м номером, кстати играл его коллега Кариока.

По роликам ютуба такое же унылое гавно как и Кариока
Вопрос почему не Скопинцев?

на Скопинцеве бы не отмыли 5 лямов евро, вот почему

Это основная версия)))
Регистрация: 6.06.2012 [жалоба]
#6  капля никотина  Москва (Сегодня, 13:10)
  • 0
  •  (4)

А что он в конце сказал??? Наxyй пошли???
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#5  guns111  Выборг (Сегодня, 13:07)
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: HardWar
Фейсом на Зобнина похож.

Ну ты прям унизил Зобнина
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#4  anonymous   (Сегодня, 13:05)
  • -1
  •  (7)

Цитата: Gilmor
Цитата: nedva
Ну что, добро пожаловать и поглядим-с... Под 6-м номером, кстати играл его коллега Кариока.

По роликам ютуба такое же унылое гавно как и Кариока
Вопрос почему не Скопинцев?

на Скопинцеве бы не отмыли 5 лямов евро, вот почему
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#3  Gilmor  Курск (Сегодня, 13:02)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nedva
Ну что, добро пожаловать и поглядим-с... Под 6-м номером, кстати играл его коллега Кариока.

По роликам ютуба такое же унылое гавно как и Кариока
Вопрос почему не Скопинцев?
Регистрация: 6.06.2012 [жалоба]
#2  HardWar  Спб. (Сегодня, 12:56)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Фейсом на Зобнина похож.


--------------------
С детства за Тосно
Регистрация: 6.11.2011 [жалоба]
#1  nedva  Russia (Сегодня, 12:53)
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну что, добро пожаловать и поглядим-с... Под 6-м номером, кстати играл его коллега Кариока.
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
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