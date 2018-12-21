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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Спартак" представил новичка Айртона (видео)
Пресс-служба "Спартака" опубликовала видеоролик с презентацией новичка Айртона Лукаса.
На видео бразилец посетил "Открытие Арену" и раздевалку команды.
Айртон будет выступать в "Спартаке" под 6-м номером.
На видео бразилец посетил "Открытие Арену" и раздевалку команды.
Айртон будет выступать в "Спартаке" под 6-м номером.
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