Денис Глушаков: разговоры про "Ахмат"? Я – спартаковец, не хочу никуда уходить!

Капитан и полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" опроверг информацию о возможном переходе в "Ахмат"."Разговоры про "Ахмат"? Я – спартаковец, не хочу никуда уходить! Это все – шоковое состояние, крик души, ты остался сидеть дома один и не знаешь, к кому обратиться, что делать дальше. В голове все просто перевернулось", – отметил Глушаков в эфире передачи Малахова.