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Денис Глушаков: разговоры про "Ахмат"? Я – спартаковец, не хочу никуда уходить!

Капитан и полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" опроверг информацию о возможном переходе в "Ахмат".

"Разговоры про "Ахмат"? Я – спартаковец, не хочу никуда уходить! Это все – шоковое состояние, крик души, ты остался сидеть дома один и не знаешь, к кому обратиться, что делать дальше. В голове все просто перевернулось", – отметил Глушаков в эфире передачи Малахова.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 16:11
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#3  Мганга любит футбол  ЛО Санкт-Петербург (Сегодня, 17:08)
  • -1
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Цитата: СуперШтангист
осознал, что чушь наговорил про великий "Ахмат" и могут быть негативные п

аче он говорил придет и абрезание не сделает аяяяй
Регистрация: 25.10.2013 [жалоба]
#2  СуперШтангист   (Сегодня, 16:38)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Терек»
Всё правильно. Наконец-то Глушаков осознал, что чушь наговорил про великий "Ахмат" и могут быть негативные последствия. Ну и малаховцы нам не нужны, такие должны быть только у Спартака.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#1  Charodei  Борзя (Сегодня, 16:19)
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Болеет за:
ЦСКА
Вот утырок.Хоть бы раз признал бы свои гаденькие поступки.Символично,что именно он капитан этого ,,Ромба-2",в который превратилась некогда добротная команда.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
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