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Кокорину и Мамаеву ужесточили обвинение

Нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу, хавбеку "Краснодара" Павлу Мамаеву и детскому тренеру Александру Протасовицкому ужесточили обвинение, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

- По результатам судебно-медицинских экспертиз, потерпевшим Денису Паку и Виталию Соловчуку причинен легкий вред здоровью. В связи с этим следователь ужесточил обвинение, переквалифицировав со ст. 116 УК РФ "Побои" на ч. 2 ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений". Расследование уголовного дела продолжается, - цитирует адвоката Кирилла Кокорина Вячеслава Барика mskagency.ru.

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". Недавно суд продлил арест футболистам до 8 февраля 2019 года.
Теги: Кокорин Мамаев Зенит Краснодар
Сегодня, 17:26
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#29  oblom   (Сегодня, 19:30)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: metis
Если за такое сажать, то пол страны бы сидело.

Да все бы сидели,статей в УК на всех хватит.Но сидят те,кто попался.
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
#28  avnik  море (Сегодня, 19:24)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
писи: по мне так пожизненно пусть сядут. Просто я хуею, какими кривыми методами это делается.


Это разве кривые? Мой любимый малайзийский Боинг упал (согласно отчету очень высоких специалистов) в часовом поясе UTC+1, а вся Украина в июле 2014 года была в часовом поясе UTC+3. ))))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#27  Сибирячок   (Сегодня, 19:15)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: avnik
Это ж надо было так перепутать кафе. 17 следователей работали.... )))

Чего ты разоряешься то? Нашему кривосудию похер. Им приказали посадить , они и посадят, и пусть при этом криво и косо, но посадят. Пусть в деле будет миллион противоречий и расхождений в показаниях свидетелей вплоть до взаимоисключающих.
Они будут устранены в ходе заседания, даже если не будут устранены. даже если всё будет шито самыми разноцветными нитками. Они сядут.

писи: по мне так пожизненно пусть сядут. Просто я хуею, какими кривыми методами это делается.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#26  avnik  море (Сегодня, 19:05)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Я рыдаю с нашего следствия и правосудия и... всех остальных. )))

Мы связались с постоянным посетителями кафе «Кофемания» на Кудринской площади, где произошел инцидент.

Это кафе, одно из любимых мест всех наших футболистов. Ребята приходят туда после веселья в ночных клубах, типа завершающий аккорд, - рассказывает Мария. - Девушки, которые хотят познакомиться со спортсменами, в курсе этой «темы». Ведь там происходит, так называемый, съем девушек. Особенно по утрам. Вы бы видели, какие нарядные дамы там собираются по утрам, чтобы склеить богатого мужчину.

Это ж надо было так перепутать кафе. 17 следователей работали.... )))

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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#25  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 19:05)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Гринч
Разогнать нужно этих судей-взяточников и жополизов!

Попробуй.
Для начала встань с дивана и заканчивай очко вылизывать Кокорину, хотя где тебе силы для этого взять.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#24  kirilloner   (Сегодня, 19:02)
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Цитата: Гринч
Здорово...убиийцы и воры миллиардов сидят под домашним,а тут чинуши дали по башке,с легкими телесными -тюряга. Ещё раз убедился что наш суд "самый справедливый".....Разогнать нужно этих судей-взяточников и жополизов!


Дать стулом по башке тем, кто указывает этим судьям как им судить. Судьи всего лишь марионетки, в руках тех кто решил проверить на сколько влиятелен Миллер.
Регистрация: 28.10.2010 [жалоба]
#23  Borg  Burg (Сегодня, 18:59)
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Цитата: checkmate
Сейчас вата начнет минусовать.


А ты кто? Марля, использованная прокладка, подстилка обспусканная?
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#22  Barmaley   (Сегодня, 18:57)
  • -1
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online

Цитата: checkmate
Путинский режим во всей красе.

p.s Сейчас вата начнет минусовать.

А сам ты ты кто по масти? Обзовись. Потом побазарим.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#21  avnik  море (Сегодня, 18:55)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Казалось бы - парадокс. Но нет, наше кривосудие не проведёшь


Также она добавила, что сотрудники «Кофемании» в результате инцидента не пострадали.

По данным «МК», речь идет о кафе, расположенном на Кудринской площади. В результате стычки с участием Мамаева и Кокорина пострадал директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Денис Пак и гендиректор «НАМИ» Сергей Гайсин. Футболисты избили их стулом, обоим чиновникам потребовалась медпомощь.
...
Полиция возбудила дело по статье «Побои».

Также по неподтвержденной информации, Мамаев и Кокорин вероятно причастны к еще одной драке, произошедшей также утром в понедельник — в районе гостиницы «Пекин» на Большой Садовой улице (примерно 500 метров от «Кофемании»). Были ли пострадавшие в той драке, не сообщается.

-----------------------------------------------
Футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев хорошо повеселились в Москве в ночь с воскресенья на понедельник. Сначала они поучаствовали в избиении 33-летнего водителя возле стриптиз-клуба, а спустя пару часов устроили драку в кафе «Кофемания» на Кудринской площади. В обоих случаях пострадавшими оказались нерядовые граждане. Водитель работал у телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а объектом недовольства нетрезвой компании в кафе стали два государственных чиновника — Денис Пак из Минпромторга и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин. Возбуждено уголовное дело. Футболисты вызваны в полицию на допрос. Адвокат Балтийской коллегии адвокатов Евгений Пудовкин рассказал «Телеграфу», что ждет Кокорина и Мамаева, получат ли они реальные сроки и как адвокаты подозреваемых будут строить линию защиты.

Правосудие еще не знает, что драка была в Кофемании на Кудринской площади, а не на Большой Никитской. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#20  Barmaley   (Сегодня, 18:53)
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online

Цитата: shatronok
Похоже что следствие зашло в тупик.

У них изначально была статья 213.ч 1. Мутят воду адвокаты. Переквалифицировать статью может только суд.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#19  Гринч  СПб (Сегодня, 18:48)
  • 0
  •  (8)

Здорово...убиийцы и воры миллиардов сидят под домашним,а тут чинуши дали по башке,с легкими телесными -тюряга. Ещё раз убедился что наш суд "самый справедливый".....Разогнать нужно этих судей-взяточников и жополизов!


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Зенит
Барселона
Регистрация: 13.02.2017 [жалоба]
#18  shatronok  Россия (Сегодня, 18:43)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Похоже что следствие зашло в тупик.
Регистрация: 12.07.2014 [жалоба]
#17  waldemar  воронеж (Сегодня, 18:35)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Всё по честному и по справедливости,накосячил отвечай .
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
#16  Борис Гречмак  Новокуренск (Сегодня, 18:34)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: cska1971
Жернова - они такие...

Там тоже люди работают, и они тоже хотят есть хлеб с маслом...
Регистрация: 10.05.2015 [жалоба]
#15  Aleksandr Aleksandr   (Сегодня, 18:33)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
"А ты не воруй""Вор должен сидеть в тюрьме!""Я сказал,горбатыЙ!"
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
#14  casabl   (Сегодня, 18:28)
  • 0
  •  (2)

Сборы точно пропустят....


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
#13  kapitan601  Астрахань (Сегодня, 18:24)
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Реал»
Если иностранец Песков сказал, что наказание должно быть применено со всей строгостью закона, то понятно откуда это идёт. Жаль к Васильевой и Захарченко эти законы нельзя применить. Своих не сдают...
Регистрация: 4.10.2010 [жалоба]
#12  зенитовец  СССР (Сегодня, 18:22)
  • -3
  •  (5)

Сибирячок (Сегодня, 18:14)
Первый раз в жизни с тобой соглашусь.
Регистрация: 22.08.2008 [жалоба]
#11  Сибирячок   (Сегодня, 18:22)
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
С обоюдными оскорблениями за что потерпевшие и получили


То есть потерпевшие получили за ОБОЮДНЫЕ оскорбления? За свои и за КокоринскоМамаевские? Интересно дурак пишешь...
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#10  checkmate  checkmate (Сегодня, 18:19)
  • -5
  •  (11)

Путинский режим во всей красе.

p.s Сейчас вата начнет минусовать.
Регистрация: 21.02.2016 [жалоба]
#9  utekay  Россия (Сегодня, 18:15)
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Skyline
Из каких хулиганских?

из благородных видимо?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#8  Сибирячок   (Сегодня, 18:14)
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: metis
Если за такое сажать, то пол страны бы сидели.

У нас и так полстраны сидело. Правда, это не та половина, что должна была...
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#7  metis  Riga (Сегодня, 18:13)
  • -1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Если за такое сажать, то пол страны бы сидело.


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Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013 [жалоба]
#6  Skyline  СПБ (Сегодня, 18:03)
  • -3
  •  (19)
Болеет за:
«Зенит»
Что за бред. Какое умышленное? Из каких хулиганских? Обычный конфликт. С обоюдными оскорблениями за что потерпевшие и получили


--------------------
это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#5  Мганга любит футбол  ЛО Санкт-Петербург (Сегодня, 17:52)
  • -5
  •  (5)

а я сяду в кабриалеттт и уеду куданибудь
Регистрация: 25.10.2013 [жалоба]
#4  Hank Moody  Россия (Сегодня, 17:46)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Челси»
Цитата: Saveger
Давайте уже убийство предъявляйте поскорей и на электрический стул этих молодцев

Нет,исключительно "понять и простить" (с) А.Р.Бородач.


--------------------
Боже,
Сколько правды в глазах государственных шлюх!
Боже,
Сколько веры в руках отставных палачей!
ДДТ
Регистрация: 4.05.2015 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 17:42)
  • -5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Казалось бы - парадокс. Но нет, наше кривосудие не проведёшь.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  cska1971  Москва (Сегодня, 17:39)
  • +2
  •  (6)

Жернова - они такие...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#1  Saveger  СПб (Сегодня, 17:33)
  • -7
  •  (21)
Болеет за:
«Зенит»
Давайте уже убийство предъявляйте поскорей и на электрический стул этих молодцев


--------------------
Всё просто
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
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