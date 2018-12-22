"Крылья Советов" подтвердили интерес к полузащитнику "Спартака"

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов прокомментировал информацию о том, что самарцы ведут переговоры об аренде до конца сезона 24-летнего полузащитника "Спартака" Артема Тимофеева.– Такая ситуация есть. Но у нас конкретики от "Спартака" нет. Когда выяснится, что москвичи готовы отдать его в аренду, тогда может появиться ясность, – подтвердил Шикунов.– Интерес к игроку есть, но предложение пока не можем делать, Тимофеев – футболист "Спартака". Если красно-белые выразят готовность отдать его в аренду, тогда включимся в переговорный процесс.