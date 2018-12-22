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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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"Крылья Советов" подтвердили интерес к полузащитнику "Спартака"
Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов прокомментировал информацию о том, что самарцы ведут переговоры об аренде до конца сезона 24-летнего полузащитника "Спартака" Артема Тимофеева.
– Такая ситуация есть. Но у нас конкретики от "Спартака" нет. Когда выяснится, что москвичи готовы отдать его в аренду, тогда может появиться ясность, – подтвердил Шикунов.
– Вы делали предложение?
– Интерес к игроку есть, но предложение пока не можем делать, Тимофеев – футболист "Спартака". Если красно-белые выразят готовность отдать его в аренду, тогда включимся в переговорный процесс.
"Спорт-экспресс"
– Такая ситуация есть. Но у нас конкретики от "Спартака" нет. Когда выяснится, что москвичи готовы отдать его в аренду, тогда может появиться ясность, – подтвердил Шикунов.
– Вы делали предложение?
– Интерес к игроку есть, но предложение пока не можем делать, Тимофеев – футболист "Спартака". Если красно-белые выразят готовность отдать его в аренду, тогда включимся в переговорный процесс.
"Спорт-экспресс"
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